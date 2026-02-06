В Подмосковье работают 37 тысяч исследователей

День российской науки отмечается 8 февраля, в Подмосковье трудятся около 37 тысяч исследователей, для которых предусмотрены различные меры поддержки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье функционируют 251 научная организация, работают порядка 37 тысяч исследователей. В регионе расположены 7 наукоградов, институты РАН, университеты и инновационные кластеры. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что область активно внедряет научные разработки в различные сферы и поддерживает молодых ученых. Для них действуют социальная и бюджетная ипотека, гранты и премии.

Социальная ипотека предоставляется молодым ученым и специалистам до 35 лет (до 40 лет — в отдельных случаях) с высшим образованием и стажем работы не менее года. Она предусматривает 50% субсидию на первоначальный взнос и компенсацию основного долга в течение 10 лет.

Бюджетная ипотека доступна ученым с гражданством РФ не менее 5 лет и стажем работы от года. Субсидия на первоначальный взнос составляет 40%, при условии работы в научной организации не менее 5 лет после получения поддержки.

Гранты правительства Московской области выдаются организациям, зарегистрированным в регионе, при наличии софинансирования и производственных мощностей, а также при создании высокотехнологичных рабочих мест.

Премии губернатора Московской области присуждаются за коммерциализацию научных и научно-технических результатов, а также молодым ученым за достижения в науке, наличие ученой степени, участие в НИОКР и публикации.

Подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.