В Подмосковье провели 54 приема для семей участников СВО

Единый день приема по жилищным вопросам для семей участников СВО прошел 13 марта в Подмосковье. В регионе организовали 54 встречи, на которых рассмотрели 148 обращений, большинство из них удалось решить на месте, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В ходе приемов депутаты и профильные специалисты отработали около 70% обращений. Остальные вопросы, требующие дополнительной проработки, взяли на особый контроль. Чаще всего жители обращались по вопросам оформления земельных участков, льготной ипотеки и постановки на учет для улучшения жилищных условий.

В Дмитрове прием провела депутат Мособлдумы Марина Шевченко. Жители поднимали темы предоставления земельных участков, перевода арендуемой земли в собственность, работы управляющих компаний, а также получения жилья по договору социального найма.

«Предоставление жилья и земельных участков — один из ключевых вопросов поддержки наших защитников. Детально разобрала каждое обращение. Все заявления, поступившие в ходе приема, будут взяты мной на личный контроль для оказания необходимой правовой и консультационной помощи», — отметила Марина Шевченко.

В Пушкинском на вопросы отвечали представители профильных отделов администрации округа, ассоциации ветеранов СВО, депутаты и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова.

«Основной блок вопросов касался предоставления земельных участков: как правильно встать на очередь, какие льготы положены и какой пакет документов необходимо подготовить для подачи заявления. Также семьи интересовались мерами поддержки в улучшении жилищных условий, программами субсидирования и порядком получения жилья», — сказала Лидия Шавлинова.

В Щелкове супруге участника СВО помогут устранить промерзание стены и пола в квартире — для обследования направят мастера участка. В Серпухове супругу погибшего бойца проконсультировали по покупке комнаты в коммунальной квартире, а сестре участника СВО разъяснили порядок оформления ранее выделенного земельного участка.

Следующий Единый день приема участников СВО и их семей пройдет 3 апреля. Его посвятят вопросам защиты трудовых прав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.