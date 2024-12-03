В Подмосковье проведут капремонт в 47 учреждениях социальной защиты

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в рамках рабочего визита в Реутов посмотрел ход капитального ремонта учреждения социального обслуживания на Дзержинского, 5а. Здание, по словам депутата, все знают как «Родничок» — здесь в первую очередь оказывается помощь детям и подросткам с ОВЗ, а также организовывается досуг людей старшего поколения в рамках программы «Активное долголетие», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Вместе с председателем областного парламента объект посетили заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов и глава округа Филипп Науменко.

«У нас в планах на 2025–2026 годы провести капремонт в 47 учреждениях социальной защиты Подмосковья — и „Родничок“ вошел в этот перечень. Свыше 1,5 миллиарда рублей мы предусматриваем на эти цели только на 2025 год. Это важная работа, которой мы также уделяем пристальное внимание. Учреждения для наших социально незащищенных граждан должно быть комфортным и соответствовать всем современным требованиям», — привел данные Игорь Брынцалов.

Ремонтные работы в «Родничке» уже начались — присутствующие на площадке прошли внутрь здания, чтобы посмотреть, на каком они этапе.

«На сегодняшний день проведены работы по замене кровли, гидроизоляции, утеплению фундамента, демонтажные работы, возведение кирпичных перегородок. Идет штукатурка по стенам, устройство стяжек, замена системы отопления. Есть график, он у нас четко соблюдается. Срок сдачи объекта — конец апреля 2025 года», — прокомментировал ход работ представитель генподрядной организации Олег Оськин.

Пока вокруг голые кирпичные стены — сложно представить, что уже в следующем году здание будет выглядеть по-новому. Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский», в чей состав и входит «Родничок», Ольга Садилова показала фотографии дизайн-проекта и выделила самые ожидаемые перемены.

«Мы откроем бассейн. Кроме того, каждая комната будет предназначена для специалистов. Такого раньше не было. Было несколько специалистов в одной комнате. Это неудобно. Еще мы авторы комплексной реабилитации, получили премию губернатора за нее. В обновленном здании сможем все реализовать на новом уровне», — рассказала она.

Ольга Садилова добавила, что учреждение посещают 150 детей и 50 «долголетов» — и капремонт занятия не остановил. «Спасибо администрации и лично главе — нам выделили помещение на Кирова, 5, и мы туда вошли всем составом — там для реабилитации наших ребят есть все необходимое и под одной крышей. А для проведения активностей для старшего поколения — нам предоставили место на Новой, 3», — сказала Садилова.

По словам Игоря Брынцалова, успешно и в соответствии со всеми ожиданиям завершается тот проект капремонта, над созданием которого трудились не только строители, но и сотрудники учреждения, и те, кто его ежедневно посещают. В «Родничке» — так и получилось.

«Самое главное, что проект создавался вместе с родителями тех детишек, которые будут здесь проходить реабилитацию. И их просьбы и пожелания при доработке проекта учтены и сейчас уже реализуются. Надеюсь, что те слайды, которые мы увидели в помещениях, будут реализованы в полном объеме. Важно, что здесь налажена работа по двум направлением. Главное — с детьми с ограниченными возможностями, которые нуждаются в сопровождении специалистов. И нашими пенсионерами. Уверен, что после проведенного капремонта возможностей и для проведения реабилитации наших детей, и организации активного досуга людей старшего возраста, будет больше», — отметил в завершении Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.