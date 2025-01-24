В Подмосковье проведут капремонт 23 спортобъектов в 2025 году

В ходе рабочего визита в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с министром физической культуры и спорта Дмитрием Абареновым и главой округа Сергеем Юровым посетил стадион «Орион» в Железнодорожном, который открылся после капитального ремонта в конце 2024 года. В этом году в программу капремонта попали 23 объекта спорта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Задачу привлекать граждан в массовый спорт поставил Президент России Владимир Путин. На это в своем ежегодном обращении к жителям сделал акцент и наш Губернатор. Мы понимаем, что для достижения цели необходимо, в том числе развивать инфраструктуру, обновлять устаревшее оборудование. В прошлом — нам удалось обновить 8, в том числе самый большой спорткомплекс в Балашихе «Орион», на что было выделено финансирование — более 1,2 млрд. рублей. Весь год мы следили здесь за качеством выполнения работ. И сегодня видим результат — микрорайон Железнодорожный получил новый, современный стадион», — подчеркнул Брынцалов.

Участники встречи посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на территории стадиона, посмотрели обновленные спортивные залы, 2 бассейна — 25-метровый и малую чашу, оценили удобство раздевалок. В фойе ФОКа гости остановились у выставки самых значимых достижений спортсменов Балашихи.

«Алексей Манихин у нас бронзовый призер первенства мира по киокусинкай карате. Он выступает также в команде, и вместе спортсмены заняли первое общекомандное место во Всероссийских соревнованиях по киокусинкай карате и Международном Кубке по карате», — рассказал директор СК «Орион» Максим Морозов.

Также в спорткомплексе появилось футбольное поле с подогревом, которое позволит принимать профессиональные футбольные соревнования, обновлены трибуны, подтрибунные помещения. Как отметил Сергей Юров, стадион является точкой притяжения целого микрорайона, в среднем его будут посещать свыше 3 000 человек в день.

«Это юные спортсмены спортшколы, спортсмены-любители, а также участники губернаторской программы «Активное долголетие», наши жители, — перечислил он и озвучил планы. — При поддержке областного правительства, Мособлдумы мы и дальше продолжим обновлять спортивную инфраструктуру в округе. В ближайшие несколько лет планируем капитальный ремонт стадионов «Строитель» и «Керамик».

Стадион ожил — на футбольном поле тренируются футболисты, в залах занимаются секции легкой атлетики, баскетбола и другие. Как отметил в завершении встречи Игорь Брынцалов, радостные лица ребят и их тренеров говорят о том, что занятия стали для них еще более комфортными и плодотворными.

«Все новое всегда настраивает на достижение новых высоких результатов. Уверен, что для Балашихи этот год станет еще более богатым на спортивные победы», — добавил он.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.