В Подмосковье проходит обучение свыше 9 тыс кадетов

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное заседание в Люберецкой школе, в ходе которого обсудил развитие кадетского образования в Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Тему развития кадетства комитет ведет уже несколько лет. Обсуждали в Думе, выезжали в Летную школу, планируем посетить все кадетские школы», — подчеркнула председатель комитета Линара Самединова.

«Школа выбрана не случайно, в следующем году образовательная организация отметит тридцатилетие. В школе потрясающий музей и свои добрые традиции», — отметила председатель комитета.

Линара Самединова рассказала о том, как на сегодняшний день представлена сфера кадетского образования в Московской области.

«В регионе функционируют 5 кадетских школ, кроме этого в 122 школах есть кадетские классы. Основные профили классов — это подготовка к службе в МЧС, МВД, Следственном комитете, пограничных войсках», — отметила она.

Линара Самединова рассказала, что ранее Комитетом были даны рекомендации, по итогам которых в Московской области была разработана программа повышения квалификации педагогов «Организация образовательного процесса в кадетских классах общеобразовательных организаций» и стандарт предпрофильного класса по кадетству, который был направлен в муниципальные образования Московской области.

Заместитель начальника управления общего образования министерства образования Московской области Татьяна Кондаурова отметила, что всего на сегодняшний день в Подмосковье обучается 9 тысяч кадетов. Движение кадетской направленности поддерживают 44 муниципалитета.

Заместитель директора МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л. М. Доватора» Надежда Обухова отметила, что в области проводятся мероприятия кадетской направленности. Это:

Конкурс «Кадет года» среди кадетских учреждений Московской области;

Региональная научно-практическая конференция кадет «Шаги в науку»;

Конкурс «Девушки в погонах» среди кадетских учреждений Московской области;

Слет кадетов;

Парад кадетов и военно-патриотических объединений Московской области;

Региональный этап всероссийского конкурса творчества кадет «Юные таланты Отчизны».

Для взаимодействия и информирования созданы:

Телеграм-канал «Инфо. Кадетское образование Московской области» (@info_kadet): информация о кадетских мероприятиях для кадетов и педагогов; информация по профориентации; организационная информация.

Телеграм-чат «Кадетское образование Московской области» (@kadetmo): общение; кадетские новости.

«Открытыми остаются множество вопросов, в том числе стандартизации и унификации: знаки отличия, символика, свидетельство об изучении допкурса, регламент принятия в кадеты, типовое положение о кадетском классе и школе, форменная одежда, кодекс кадетской чести», — сказала Линара Самединова.

Председатель комитета добавила, что Мособлдума продолжит работу над законопроектом о кадетском образовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.