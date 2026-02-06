В Подмосковье проходит единый день приема участников СВО и их семей

В Подмосковье 6 февраля организован единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам получения социальных выплат. Консультации проходят в 53 общественных приемных партии при участии депутатов и профильных специалистов, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что основное внимание уделяется разъяснению процедуры оформления выплат и индивидуальному подходу к каждой ситуации. По ее словам, цель мероприятия — не только информировать, но и помочь добиться результата.

В 2025 году в Подмосковье поступило более 2,5 тысячи обращений от участников СВО и их семей. В ходе первого Единого дня приема в январе было рассмотрено 164 обращения, из которых 70% удалось решить сразу.

Адреса общественных приемных доступны на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.