В Подмосковье продолжается программа по капремонту многоквартирных домов

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное заседание в ЗАТО городской округ Молодежный. Депутаты совместно с представителями профильного министерства, фонда капитального ремонта, администрации, управляющих компаний, подрядчиков и местными жителями обсудили реализацию программы по капремонту общего имущества МКД. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Все чаще мы проводим открытые форматы мероприятий и обсуждаем возникающие вопросы с жителями, которых это непосредственно касается. Тема ЖКХ особенно чувствительна для наших граждан, поэтому стараемся максимально погружаться в ситуации и вместе приходить к решению», — отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Парламентарий добавил, что с учетом закрытого статуса территории г. о. Молодежный, акцент встречи сделали на оперативном решении возникающих задач. Особое внимание уделили устранению недостатков, выявленных после проведенных работ по капремонту прошлых лет.

По словам заместителя генерального директора фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных Алексея Баранова, согласно краткосрочному плану 2023–2025 гг. в ЗАТО должны отремонтировать 16 МКД. Работы по двум уже выполнены полностью, остальные находятся в разной степени готовности.

«Сейчас строительный сезон в разгаре. Были некоторые сдвиги по срокам. Основные акценты — в сентябре завершить работы, связанные с отопительным сезоном. Плоские крыши и центральное отопление — два ключевых звена. Также ремонтируем фасады. Работают 3 подрядные организации. Есть вопросы по наличию рабочих, так как здесь не могут трудиться иностранные граждане. Этот вопрос на контроле. Рисков мы не видим, программа точно будет выполнена», — сказал Алексей Баранов.

Всего согласно краткосрочному плану 2023–2025 гг. в Подмосковье запланировано капитально отремонтировать свыше четырех тысяч МКД. На сегодняшний день план выполнен на треть.

В свою очередь председатель Комитета Олег Гаджиев отметил, что одно из важных решений на будущий трехлетний план — заключение контрактов с подрядными организациями на один год, а не на три, как это было ранее.

«Это позволит проводить работы по капремонту быстрее, так как у подрядчика не будет возможности растягивать какие-то задачи. Учитывая, что в целом программа капремонта домов создана на основе наказов жителей, и они включены в народную программу партии «Единая Россия», мы вдвойне заинтересованы, чтобы все было исполнено. Депутаты регулярно инспектируют ход работ и подключаются к моментам, которые требуют особого внимания и оперативного решения», — рассказал Олег Гаджиев.

Парламентарий также добавил, что в Московской области самая большая программа капремонта в России — она включает более 44 тысяч домов. С момента старта прошло более 10 лет, и за этот период ремонт проведен в более чем 17,5 тыс. многоквартирных домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.