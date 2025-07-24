В Подмосковье привлекут на работу в сельскую местность около 250 специалистов

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, в ходе которого обсудил с правительством РФ земские программы. Главной темой совещания были вопросы о том, насколько эффективно осуществляются в стране программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», а также как работают запущенные в прошлом году по инициативе президента программы «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Проекты уже доказали свою эффективность, помогая решать кадровый дефицит в сельской местности и малых городах. В Московской области мы также видим значительные результаты. Благодаря программе «Земский доктор/фельдшер» с 2012 года в сельские медицинские учреждения пришли свыше 2,6 тысячи специалистов, а в 2025 году планируется привлечь еще порядка 225 медработников», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году в Подмосковье стартовала программа «Земский работник культуры», в которой по нашим прогнозам примут участие 8 специалистов. Это важный шаг для развития культурной среды в малых городах и селах.

«Наш регион динамично развивается, и мы стремимся к тому, чтобы качество жизни было высоким не только в крупных городах, но и в сельской местности. Мы видим, как благодаря этим проектам укрепляется кадровый потенциал в наших селах. Помимо земских программ, в Подмосковье выстроен и успешно реализуется еще целый комплекс всесторонних мер поддержки наших работников. Для медиков и учителей это, в частности, выплаты на аренду жилья, «Социальная ипотека», различные дополнительные выплаты», — добавил Брынцалов.

«Земский доктор/фельдшер»

Медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, предусматривается выплата:

Врачам в размере 1 млн. рублей (для удаленных населенных пунктов 1,5 млн. рублей);

Для среднего медицинского персонала в размере 500 тыс. рублей (для удаленных населенных пунктов 750 тыс. рублей).

Подать заявку на участие можно обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

«Земский учитель»

Размер единовременной компенсационной выплаты — 1 млн. рублей.

«Земский работник культуры»

Размер единовременной компенсационной выплаты — 1 млн. рублей.

Срок приема документов на получение выплаты в 2025 году — с 01 апреля по 01 октября 2025 года.

Подробную информацию можно узнать на сайте министерства культуры региона в разделе «Программа «Земский работник культуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям – все они дают результат», – отметил Воробьев.

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