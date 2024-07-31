В Подмосковье предусмотрены штрафы до 150 тыс руб за продажу энергетиков детям

Госдума РФ приняла закон о введении запрета розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года. Продавцы будут вправе потребовать предъявить документы, как сейчас это происходит при продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Кроме того, регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, — речь идет о возможности ограничивать место и время продажи.

«В Московской области закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетиков был принят еще в 2015 году», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Тогда, принимая решение о запрете, мы руководствовались многочисленными исследованиями о вреде энергетиков для растущего организма. Мы получали обращения от родителей, которые переживали за здоровье своих детей. Введение запрета стало важным шагом для защиты нашего подрастающего поколения от угрозы их здоровью», — сказал Брынцалов.

Законом Московской области N 40/2015-ОЗ не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков:

несовершеннолетним;

в детских, образовательных и медицинских организациях;

через торговые автоматы

«За продажу таких напитков детям и подросткам в административном кодексе региона предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей. Также мы предусмотрели запрет продажи через торговые автоматы, поскольку с их помощью можно было бы обойти ограничения», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Размеры штрафов следующие:

на граждан – от 3 до 5 тыс. рублей;

на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;

на юридических лиц – от 100 до 150 тыс. рублей.

«Здесь важно отметить, что речь не идет обо всех напитках, в которых может быть кофеин, например о чае или кофе. Это касается именно тех напитков, на которых есть специальная маркировка о том, что их не рекомендовано употреблять детям до 18 лет и беременным женщинам. Такая маркировка есть на напитках, в которых содержатся высокие дозы кофеина или других тонизирующих компонентов», — пояснил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.