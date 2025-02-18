В Подмосковье построят и реконструируют 17 школ в 2025 году

В Московской области продолжается программа строительства и реконструкции школ. Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, развитие сферы образования в части создания необходимой инфраструктуры — из года в год приоритетная задача для всех уровней власти, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2025 году в нашем регионе запланировано строительство и реконструкция 17 школ, на эти цели предусмотрено финансирование — 32 миллиарда рублей, из которых более 29 миллиардов рублей из бюджета региона. Каждая школа в своем округе долгожданная, поэтому мы продолжим депутатский контроль и в этом году. Наказы наших жителей должны выполняться качественно и в срок», — отметил он.

Так, в ходе рабочего визита в Реутов председатель Мособлдумы вместе с главой округа Филиппом Науменко и генеральным директором АО «ВПК «НПО машиностроения» Александром Леоновым осмотрел новую школу в микрорайоне 10А на 1 100 мест.

По словам спикера регионального парламента, за строительством долгожданного учреждения наблюдали все — и депутатский корпус, и администрация, и, конечно, родители будущих учеников.

«Еще пару лет назад на этом месте был котлован и вместе с ним надежды со стороны жителей микрорайона на то, что здесь все-таки будет новая, современная школа. Тот застройщик, который изначально должен был построить учреждение, обанкротился. И решением регионального правительства при поддержке нашего Губернатора в 2023 году школу начали достраивать. Это был наказ жителей, они не раз обращались и просили реализовать обещанный проект. И вот мы видим результат — большая, светлая школа с новыми возможностями готова принять ребят», — сказал Игорь Брынцалов.

В ходе экскурсии по новому учреждению председатель Мособлдумы отметил, что оно отличается от остальных своим дизайном и направлением — школа имеет ИТ-уклон. Такие подходы — дорабатывать еще на стадии строительства проект согласно возможностям и традициям того или иного округа — сейчас в Подмосковье активно реализуются.

В этой школе в Реутове будет организовано взаимодействие с головным предприятием «НПО машиностроения» — на это учащихся настраивают тематические изображения на стенах, посвящённые создателю НПО Владимиру Николаевичу Челомею и ракетно-космической технике, выпускаемой на предприятии.

«Мы стараемся сотрудничать со многими школами в Реутове. В том числе наши инженеры часто приходят в школы, ведут некоторые занятия. Для нас это очень важно, чтобы подрастающее поколение было заинтересовано в изучении технических наук, получении технических профессий, чтобы потом прийти к нам работать. Все это очень важно, и надо начинать работу, как мы сейчас любим говорить, с детского сада и школьной скамьи», — отметил Александр Леонов.

Первые уроки, как рассказала директор образовательного комплекса школы № 10 Ольга Кондрашова, в чей состав вошло новое здание, пройдут сразу после каникул — 24 февраля. А пока, для ребят организованы первые занятия в рамках дополнительного образования. Гостей пригласили на урок в #ПростоКлассе, созданном в рамках соглашения со Сбербанком.

Это целая образовательная платформа, направленная на обучение детей работе с ИТ-технологиями. Интересным для себя направление выделил учащийся 10-б класса Максим Синельников, который сразу записался на первое занятие. И не пожалел.

«Сейчас у нас проходит занятие по искусственному интеллекту. Там рассказывают, что это такое, как это используют, как это создавалось и все подобное. На самом деле, я активно использую нейросети уже как полгода или год. Вот как они появились, я сразу уцепился за эту возможность и долгое время изучал, пытался понять, как они устроены. И в целом мне они очень пригождаются, и этот урок закрепляет мои знания. Меня интересуют подобные кружки, я обязательно буду их посещать здесь, в новой школе», — поделился парень впечатлениями.

Участники встречи проследовали на второй этаж, где посмотрели ещё одно не менее интересное школьное пространство — мультимедийный центр. Здесь ребята уже сегодня работают над созданием фильма о новой школе — так не терпелось им, как они поделились, опробовать новое оборудование.

«Сейчас у нас проходят съемки мини-фильма об этом корпусе. Туда будут входить фрагменты, к примеру, как наши ученики берут интервью у таких же учеников. Также экскурсии по школе, поскольку она современная, она новая, очень красивая, как вы могли уже заметить. И, если раньше мы могли снимать только на телефоны, то сейчас — на профессиональные камеры. Также у нас есть петлички, которые позволяет улучшить частоту звука. Надеемся, что в будущем благодаря всему этому мы выйдем на новый уровень», — рассказала участница команды медиацентра, ученица 8-б Елизавета Шепелева.

Школа оснащена по последнему слову техники, в том числе обеспечивающей в учреждении безопасность. Присутствующим показали, как с использованием камер со встроенным искусственным интеллектом, здесь удастся минимизировать случаи нападений и потасовок.

Особенно отметили ноу-хау присоединившиеся к экскурсии родители. В целом, они оценили новую школу и ее возможности на высший балл.

«Впечатления, конечно, очень положительные, потому что такой был быстрый и четкий темп, много рабочих, школа строилась активно. У нас и детки смотрели тоже с нашего класса, который был организован в детском саду по соседству, там прям окна в окна выходят. И дети постоянно следили. У меня сын тоже делился впечатлениями: «Мама, вот там кран приехал. Мама, кран уехал. Мама, привезли стройматериалы». В общем, дети тоже в восторге, очень ждут уроков. Ну, а мы, родители, просто счастливы. Мы в восторге. Наконец-то наша мечта осуществилась», — отметила представитель родительского актива школы Юлия Ярутина.

Помимо тематических рисунков, стены школы расписаны мотивирующими мыслями деятелей искусств и политических лидеров.

Так, подчеркнул в завершении встречи Игорь Брынцалов, главная из них как лозунг встречает ребят на лестнице в главном холле: «Это слова нашего Президента: «Вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны, будущее России. Дерзайте, а мы всегда вас поддержим».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.