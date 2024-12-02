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В Подмосковье появятся штрафы за нарушение правил содержания домашних животных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Закон был разработан Мособлдумой, сообщает пресс-служба парламента.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

В соответствии с законом устанавливаются меры ответственности:

для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей,

для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей,

для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Сами требования к содержанию питомцев установлены в законе об ответственном обращении.

Требования к содержанию домашних животных в федеральном законе:

при содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме;

не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством Российской Федерации;

предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечить им условия;

при выгуле животного на улице нужно обеспечивать безопасность других людей, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц;

запрещен выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Исключение — если собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. При входе должна быть предупреждающая надпись.

При выгуле необходимо соблюдать следующие требования:

исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне разрешённых для выгула мест;

убирать за животным;

не допускать выгул животного вне разрешенных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.