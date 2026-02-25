В Подмосковье подали более 1 тыс заявок на услугу Защитники Отечества

Более 1 тыс обращений поступило на комплексную услугу «Защитники Отечества» на региональном портале госуслуг с октября прошлого года в Подмосковье. Сервис объединяет 17 мер поддержки для участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комплексная услуга «Защитники Отечества» начала работать на региональном портале госуслуг в октябре прошлого года. Она объединяет 17 различных мер поддержки для участников спецоперации и их семей.

«Она объединяет 17 различных мер поддержки. На сегодняшний день по данной услуге подано уже свыше 1000 обращений», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что не все вопросы можно решить онлайн, поэтому важную роль играют многофункциональные центры. С сентября прошлого года в МФЦ принимают заявления по линии фонда «Защитники Отечества». Для получения комплексного сопровождения жителям больше не нужно ехать в Красногорск — достаточно обратиться в ближайший центр.

«В прошлом году было подписано соглашение с Военно-социальным центром Минобороны РФ. И уже с 13 декабря на базе наших МФЦ ведется прием заявлений еще по 17 услугам Минобороны. Раньше за этим приходилось ехать в Москву, сейчас достаточно прийти в МФЦ», — рассказал Брынцалов.

По его словам, Подмосковье стало единственным регионом, где выстроена такая система повышения доступности услуг для участников СВО и их семей. Кроме того, они могут обращаться в общественные приемные партии «Единая Россия», которые работают в каждом муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.