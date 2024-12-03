В Подмосковье планируют ввести меры поддержки на производителей ветеринарных кормов

Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку провел выездное заседание в Красногорске. Депутаты совместно с представителями профильных министерств, органов МСУ, прокуратуры, общественных организаций, производителей лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых добавок обсудили актуальные вопросы в области обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Вопросам в области обращения с животными как домашними, так и не имеющих владельцев — одна из тем, которой наш комитет и профильные министерства уделяют особое внимание. Так, на днях президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Закон был разработан Мособлдумой», — сказал председатель комитета Сергей Керселян.

На заседании подробнее остановились на вопросе импортозамещения в ветеринарной сфере. В частности — по части производства фармацевтики и кормов.

«В нынешних условиях задача отечественных производителей ветеринарной фармацевтики импортозаместить отрасль в максимально в короткие сроки. Такие цели стоят и перед производителями кормов. А наша задача — помочь в этом вопросе. Поэтому в Подмосковье ведется работа в части расширения мер поддержки для производителей ветеринарных препаратов и кормов», — отметил Керселян.

Депутат рассказал, что в ближайшее время будет подготовлен к рассмотрению Мособлдумой проект закона о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

«Так, в круг получателей государственной поддержки планируется включить организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарственные средства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты в соответствии с перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса», — заключил Керселян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.