В Подмосковье планируют открыть 15 учреждений здравоохранения до конца 2025 года

В Московской области продолжается строительство учреждений здравоохранения. Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в стадии проектирования и возведения 30 объектов — это ФАПы, поликлиники, лечебные корпуса, подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На эти цели выделены средства — более 38 миллиардов рублей, 28,2 миллиарда из них — из бюджета Московской области. Строительство шести учреждений уже завершено. До конца года планируем сдать в эксплуатацию еще 15», — добавил спикер регионального парламента.

Среди готовых объектов — поликлиника на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное» возле деревни Сапроново в Ленинском. В ходе своей поездки в округ Игорь Брынцалов вместе с главой Станиславом Каторовым посетил объект и посмотрел, какие работы осталось доделать.

«Данная часть городского округа уже ощущала проблемы с поликлиническим обслуживанием, поэтому медучреждение вошло в перечень наказов наших избирателей, и мы включили его в народную программу партии «Единая Россия» Финансирование составило порядка 3 млрд. рублей — средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Мы были тут год назад, работы тогда были далеки от завершения. Приятно, что строители выполнили свои обязательство даже раньше срока. Все сделано согласно утвержденным стандартам, которые приняты для всех поликлиник Московской области. Осталось пройти процесс лицензирования», — подчеркнул Брынцалов.

В ходе обхода по медучреждению участники встречи оценили удобство навигации, просторные зоны ожидания, кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием МРТ, КТ, УЗИ, доступную среду для маломобильных граждан. В поликлинике будут работать взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское — на 250 посещений, а также дневной стационар и травматологический пункт.

Особенность поликлиники и в том, что педиатрическое отделение станет площадкой для НИКИ детства — ведущего научно-клинического учреждения Московской области. Здесь же появится отделение спортивной медицины.

Как отметил Станислав Каторов, в поликлинике будет оказываться и цифровая врачебная помощь, которая отличается от телемедицины.

«Это уже следующий уровень, когда не просто по телемедицине узнали про диагнозы и чем необходимо помочь, но и провели удаленно диагностику. И для этого есть уже специальное оборудование, технологии и программное обеспечение. Отрадно, что именно нас выбрали для реализации такого проекта. Мы точно сделаем все для того, чтобы нашим жителям было комфортно, и они смогли с удовольствием пользоваться и поликлиникой, и цифровой медициной», — сказал он.

Параллельно с процессом лицензирования, идет формирование коллектива новой поликлиники — уже набрано более 60% медицинского персонала. Это высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы в различных областях медицины.

Открыть медучреждение планируют к августу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.