В Подмосковье планируется обустроить 10 лесопарков в 2025 году
Фото - © Парк "Городской лес" в Домодедово/Медиасток.рф
В третью субботу сентября отмечается День лесов Подмосковья. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что праздник посвящен бесценному природному богатству, «зеленым легким», месту отдыха для миллионов людей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Наши леса — это основа экологического благополучия всего региона. Они занимают почти половину его площади — 45%. Важнейшая задача состоит не только в бережном сохранении этого наследия, но и в активном его приумножении», — сказал парламентарий.
Он добавил, что в Московской области ведется масштабная, планомерная работа по лесовосстановлению. По состоянию на сентябрь 2025 года уже охвачены 144 га территории.
«Особенно радует, что эта деятельность находит отклик в сердцах наших жителей. Уже стали традицией такие акции, когда каждый желающий может внести свой личный вклад в общее дело и посадить свое дерево. Так, в этом году в рамках акции «Сад памяти» было высажено 65,6 тыс. саженцев в память о героях нашей страны. А уже 20 сентября мы ждем всех на акцию «День в лесу», — рассказал Игорь Брынцалов.
Он добавил, что для комфорта жителей реализуется специальная программа по обустройству лесопарковых зон.
«Ее цель — создать современную и удобную инфраструктуру для отдыха на природе, гармонично вписанную в лесной ландшафт. В 2025 году в рамках этой программы запланировано благоустроить 10 лесопарков», — добавил Игорь Брынцалов.
Благоустройство лесопарков в 2025 году:
- Балашиха, Кучинский лесопарк (объект открыт)
- Истра, лесопарк «Соколка»
- Красноармейск, лесопарк «Банный лес»
- Коломна, парк 50-летия Октября
- Люберцы, лесопарк «Томилинский лес»
- Люберцы, лесопарк «Лесная опушка» (II этап)
- Мытищи, Пироговский лес (I этап)
- Одинцово, лесопарк «Новая Трехгорка»
- Орехово-Зуево, Парковский лес
- Подольск, Климовск, парк «Дубрава».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.