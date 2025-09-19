В Подмосковье планируется обустроить 10 лесопарков в 2025 году

В третью субботу сентября отмечается День лесов Подмосковья. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что праздник посвящен бесценному природному богатству, «зеленым легким», месту отдыха для миллионов людей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Наши леса — это основа экологического благополучия всего региона. Они занимают почти половину его площади — 45%. Важнейшая задача состоит не только в бережном сохранении этого наследия, но и в активном его приумножении», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в Московской области ведется масштабная, планомерная работа по лесовосстановлению. По состоянию на сентябрь 2025 года уже охвачены 144 га территории.

«Особенно радует, что эта деятельность находит отклик в сердцах наших жителей. Уже стали традицией такие акции, когда каждый желающий может внести свой личный вклад в общее дело и посадить свое дерево. Так, в этом году в рамках акции «Сад памяти» было высажено 65,6 тыс. саженцев в память о героях нашей страны. А уже 20 сентября мы ждем всех на акцию «День в лесу», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что для комфорта жителей реализуется специальная программа по обустройству лесопарковых зон.

«Ее цель — создать современную и удобную инфраструктуру для отдыха на природе, гармонично вписанную в лесной ландшафт. В 2025 году в рамках этой программы запланировано благоустроить 10 лесопарков», — добавил Игорь Брынцалов.

Благоустройство лесопарков в 2025 году:

Балашиха, Кучинский лесопарк (объект открыт)

Истра, лесопарк «Соколка»

Красноармейск, лесопарк «Банный лес»

Коломна, парк 50-летия Октября

Люберцы, лесопарк «Томилинский лес»

Люберцы, лесопарк «Лесная опушка» (II этап)

Мытищи, Пироговский лес (I этап)

Одинцово, лесопарк «Новая Трехгорка»

Орехово-Зуево, Парковский лес

Подольск, Климовск, парк «Дубрава».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.