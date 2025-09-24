В Подмосковье открылись шесть центров репродуктивного здоровья семьи

«По поручению председателя Московской областной думы Игоря Юрьевича Брынцалова в этом году Комитет по социальной политике и здравоохранению очень плотно начал заниматься законотворческой деятельностью в сфере демографии. Конечно же, в Московской области есть большие успехи в этом направлении. Мы среди регионов-лидеров по демографической политике, а уровень работы нашей системы службы родовспоможения один из лучших в стране», — подчеркнул председатель Комитета Андрей Голубев.

Участники заседания осмотрели центр и отметили высокий уровень организации всего процесса сопровождения беременности и родов. В центре также организован кабинет медико-социальной помощи женщинам.

«Помощь здесь оказывают врач акушер-гинеколог, психолог, юрист и социальный работник. Женщине помогают на этапе репродуктивного выбора, на этапе сопровождения беременности и после рождения ребенка», — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

«Когда перед женщиной встает выбор, оставить ли ребенка, первые факторы, которые мы выявляем сразу на приеме у врача акушера-гинеколога, — это факторы, связанные со здоровьем. Наш квалифицированный, профессиональный коллектив помогает сделать выбор в пользу того, чтобы не навредить женщине. Далее подключается психолог и действует „неделя тишины“. И, как правило, уже не дожидаясь этой недели, женщина приходит и становится на учет по беременности. Если же не удается, мы, конечно, проверяем юридические моменты, идет сопровождение на этапе социальной поддержки. Мы уточняем: возможно, нет жилья, возможно, какие-то кредиты, — что мешает женщине сделать правильный выбор», — пояснила Людмила Кещьян.

Всего в Подмосковье работают 40 кабинетов и 6 центров по оказанию такой помощи беременным женщинам.

В первом квартале было проконсультировано 2 747 беременных женщин, из них 637 — обратившихся за абортом. В результате работы специалистов кабинетов и центров 54% — 345 женщин, решили сохранить беременность и встали на учет в женскую консультацию.

Главврач также добавила, что «мы провели анкетирование как среди женщин, так и мужчин, чтобы услышать мнение, что нужно для того, чтобы женщина сделала выбор в пользу рождения ребенка. Конечно, это медицинские факторы на этапе подготовки к беременности. Это должно начинаться с репродуктивной диспансеризации, как мам, так и пап. Мы у себя ее адаптировали под проект „Все знать“, который сейчас тиражируем на территории всей Московской области: диспансеризацию репродуктивного здоровья как девочек, так и мальчиков, начиная с 12 лет», — рассказала главврач.

«В Московской области действительно проводится очень большая работа по профилактике абортов. У нас созданы в каждой женской консультации кабинеты медико-социальной помощи. В каждом перинатальном центре работают центры медико-социальной помощи, в которых работают психологи, юристы, социальные работники. Активно привлекаются некоммерческие организации, представители различных религиозных конфессий. То есть все возможности для того, чтобы женщина правильно сделала выбор в пользу сохранения беременности», — подчеркнула главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Московской области Ольга Серова.

«У нас серьезное сотрудничество с некоммерческими организациями, в частности, «Дом для мамы», которые помогают проводить обучение врачей-акушеров-гинекологов по вопросам консультирования. Они снабдили все женские консультации Московской области специальными муляжами, которые помогают визуально увидеть, как развивается эмбрион, и все-таки принять решение в пользу отказа от аборта. Поэтому у нас охват таким углубленным консультированием — 98% женщин, которые обращаются, и 54% отказываются от прерывания беременности. Это очень высокий показатель», — добавила Ольга Серова.

Ольга Серова также рассказала, что в 2025 году в Подмосковье в 6 перинатальных центрах открыты «Центры репродуктивного здоровья семьи»: в МОЦОМД, Наро-Фоминском, Щелковском, Коломенском ПЦ, в Раменском РД и в МОПЦ. В центре оказывается консультативная и лечебная помощь семейным парам, планирующим беременность.

За 8 месяцев 2025 года было проконсультировано более 1 200 семей. Из них 244 были направлены на ЭКО, а 516 пациентов — на допобследовние.

Андрей Голубев добавил, что «наши коллеги из Наро-Фоминского перинатального центра одобрили наш подход — принять нормативно-правовой акт в Московской области, в котором бы мы собрали все меры профилактики по сохранению беременности. Некоторые регионы нашей страны пошли по пути запрета за склонение к искусственному прерыванию беременности и штрафов за это. Мы решили подойти немного по-другому — принять областной закон, в котором уже на уровне нормативно-правового акта зафиксировать все эти мероприятия, которые уже сегодня у нас реализуются, и попытаться расширить эти мероприятия на систему частного здравоохранения».

«Кроме этого, мы считаем, что, кроме мер по пропаганде многодетной семьи, мер по поддержке нашей системы здравоохранения, межведомственного взаимодействия с социальными службами, психологами, юристами, нам, конечно, надо помогать женщинам принимать решение рожать, прежде всего, молодым женщинам. Поэтому нами подготовлены проекты законов, которые бы стимулировали рождаемость у наших студенческих семей», — рассказал Андрей Голубев.

«И, конечно же, мы хотим позаботиться об уже имеющихся многодетных семьях. Очень много у нас мер поддержки для многодетных семей, но мы предлагаем внести изменения в одну из самых популярных, касающейся выплаты на школьную форму. Сейчас выплата предоставляется только тем, кто учится у нас в Подмосковье, но есть часть многодетных семей, где детки обучаются в других субъектах, прежде всего в Москве. С такой инициативой обратилась многодетная мама из Люберец к председателю Мособлдумы на приеме в «Единой России». Комитет разработал закон, чтобы эту выплату на форму выплачивать всем многодетным семьям, детишкам, кто учится, независимо от того, в Подмосковье либо в соседних субъектах», — добавил председатель комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.