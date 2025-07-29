В Подмосковье от борщевика обработали около 23,5 тыс га муниципальных земель

В ходе весенней сессии Мособлдума приняла закон, которым внесла изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, установив для собственников земельных участков фиксированный размер штрафа за непроведение мероприятий по удалению со своих владений борщевика Сосновского — теперь он составляет 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

До этого в Подмосковье действовал дифференцированный размер штрафа — для физлиц от 2 до 5 тысяч рублей. Это было недостаточно эффективной мерой — граждане не были заинтересованы в устранении нарушений.

«Для стимулирования граждан мы установили размер штрафа — 5 тысяч рублей», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По словам парламентария, муниципальные земли обрабатываются по контрактам — всего за 2025 год обработано порядка 23,5 тысячи гектаров.

На какие категории земель распространяется штраф?

Штраф накладывается на собственника любого участка административной комиссией органа местного самоуправления.

Кто конкретно будет проверять наличие борщевика?

Администрация того или иного муниципалитета (органы муниципального контроля).

Кто несет ответственность — собственник, арендатор или фактический пользователь земли?

Обычно все претензии выставляются собственнику, можно привлечь арендатора, если собственник об этом заявит.

Если земля в муниципальной собственности — кто отвечает за борщевик?

На муниципальных и неразграниченных землях вопросы заключения контрактов на их обработку находятся в ведении администрации того или иного муниципалитета (органов муниципального контроля).

Как фиксируется нарушение?

Сначала составляется акт с фотофиксацией, затем в адрес собственника выносится предостережение. Если после этого владелец земли не исправил ситуацию — ему грозит привлечение к ответственности.

Какие методы борьбы с борщевиком признаются допустимыми?

Все методы допустимы, наиболее эффективны — гербициды.

Если участок заброшен и собственник неизвестен — что делать?

Данные собственника есть в Росреестре в независимости от использования участка. Нарушение с его стороны в любом случае будет зафиксировано, и приняты меры.

Куда жаловаться, если соседи игнорируют проблему?

В администрацию муниципального образования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.

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