В Подмосковье около 40 тыс человек занимаются научными исследованиями

Ежегодно 4 октября отмечается День промышленности и науки Подмосковья. В этот день 68 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли. 92 дня он находился в космосе, совершив 1 440 оборотов вокруг планеты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этой грандиозной работе участвовали предприятия со всего Советского Союза, но именно подмосковным научным институтам и конструкторским бюро была отведена ведущая роль в этом историческом проекте. Наши ученые, инженеры, конструкторы стали главными творцами этого технологического прорыва, который навсегда изменил будущее всего мира», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области уже реализовано 192 проекта технологического суверенитета с общим объемом инвестиций 151 млрд рублей. Это 15,7 тысячи новых рабочих мест, новые производства, передовые технологии. Наши предприятия активно работают в ключевых отраслях: машиностроении, химической и пищевой промышленности, фармацевтике, электронике. Всего сейчас в реализации находятся еще более 450 проектов.

«Такой рывок стал возможен благодаря созданной в регионе мощной инфраструктуре. Так, в частности, у нас работают 6 особых экономических зон, 72 индустриальных парка. Сейчас в разной стадии реализации находятся 8 государственных индустриальных парков, а с 45 потенциальными резидентами уже подписаны соглашения», — добавил Игорь Брынцалов.

Меры поддержки ученых в Московской области

Премии Губернатора за достижения в коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов

Премии вручаются организациям на конкурсной основе за достижения в коммерциализации научных исследований и разработок.

Размер премии 1 млн рублей.

Гранты Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций

На конкурсной основе предоставляются гранты на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов, особо значимых для Московской области.

Размер гранта — 10 млн рублей.

Премии Губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов

Премии вручаются на конкурсной основе за достижение молодыми учеными и специалистами выдающихся научных и (или) научно-технических результатов в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники. А также за разработку новой техники, технологий и методик, способствующих продвижению инноваций в экономику и социальную сферу.

Размер премии 700 тыс. рублей.

Подробнее о мерах поддержки — на инвестпортале Московской области.

«Социальная ипотека»

Получатель соципотеки платит только проценты по кредиту, а первоначальный взнос и основной долг по кредиту выплачивает Правительство Московской области.

Подробнее о программе — на сайте Мининвеста.

«Бюджетная ипотека»

Участники программы могут получить социальную выплату в размере 40% от расчетной стоимости приобретаемого жилья на оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки.

Информация о программе доступна на сайте Мининвеста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.