В Подмосковье оказаны 33 тыс раз различные виды помощи семьям участников СВО

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил вопрос мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба ведомства.

«С самого начала спецоперации Московская область оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам и их семьям. Это наш долг и вклад в нашу общую Победу, об этом неоднократно говорил президент. Различные виды помощи семьям участников СВО были оказаны порядка 33 тысяч раз. Это, в частности отдых детей в лагере „Литвиново“, бесплатный садик и кружки, юридическая, психологическая помощь и многое другое», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как рассказал заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов, свыше 27 тысяч семей воспользовались мерами поддержки для детей: бесплатным и внеочередным садиком, продлёнкой для школьников, бесплатным питанием в школе и в колледжах, бесплатными кружками и секциями. А 2,4 тысяч ребят бесплатно отдохнули в лагере «Литвиново».

Отдельные меры поддержки предусмотрены и для родителей бойцов — это помощь на дому, с продуктами. Такими видами помощи воспользовались свыше 1,1 тыс. раз.

Кроме этого, более 1,6 тыс. раз была оказана психологическая и юридическая помощь.

Председатель комитета Андрей Голубев также напомнил, что Мособлдумой был принят целый ряд законов, направленных на оказание мер поддержки участникам СВО и их семьям. «В частности, предоставлена возможности родственникам инвалидов I группы сопровождать их в период реабилитации в центре „Ясенки“, установлены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, установлена дополнительная мера поддержки в рамках программы социальной газификации и другие», — сказал Голубев.

Меры поддержки участников СВО и их семей в Московской области

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Участникам СВО и их семьям предоставляется:

бесплатное протезирование зубов по медицинским показаниям — участникам СВО;

бесплатный отдых детей в лагере «Литвиново»;

устройство в детский сад без очереди;

освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах;

бесплатное питание в школе;

бесплатное питание в колледжах и вузах;

продленка для школьников;

бесплатные кружки и секции;

бесплатное социальное обслуживание на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов, членам семей, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I и II группы;

при нуждаемости — первоочередное предоставление социальных услуг для членов семей;

профобучение и содействие в поиске работы;

юридическая и психологическая помощь.

Бесплатная реабилитация

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Участники СВО, получившие ранения, могут бесплатно пройти реабилитацию в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Инвалидов I группы может бесплатно сопровождать родственник.

Льгота по транспортному налогу

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Участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота предоставляется на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

«Социальная газификация»

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Предусмотрена льгота на оплату стоимости газового оборудования до 80 тыс. рублей, а также на оплату выполненных работ по газификации ИЖС.

Информацию о мерах и о том, как их оформить, можно найти на региональном портале госуслуг. Также можно воспользоваться чат-ботом в телеграмм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.