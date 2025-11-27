В Подмосковье обсудили создание модели лесного хозяйства «Здоровый и чистый лес»

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел в доме правительства Подмосковья научно-практическую конференцию на тему: «Комплексная модель лесного хозяйства «Здоровый и чистый лес». В мероприятии приняли участие представители регионального правительства, комитета лесного хозяйства Московской области, Российской академии наук, ведущих научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова собравшихся поприветствовала его первый заместитель Лариса Лазутина: «Наш разговор пойдет о жизни наших лесов — и о будущем, и о проблемах, которые сегодня существуют. Ждем от нашей встречи оценки предложений Комитета лесного хозяйства Московской области, модели лесозащитной и лесоохранной работы, а также обмена опытом и новых идей».

Как отметил в продолжении начальник Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов, в настоящее время антропогенная нагрузка на леса Подмосковья высокая. Древесина в лесах региона составляет всего 5% от допустимого объема расчетной лесосеки, а рубки ухода не проводились с 2007 года. Потому именно на этом, по словам выступающего, сегодня необходимо сделать акцент.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия в текущем году в Московской области уже проведены на площади более 5 тысяч гектаров. Это более чем в два раза больше чем в 2024 году и является рекордным объемом для субъекта, — привел данные Алексей Чернышов и перешел к следующей теме. — Сегодня мы обсудим программу «Здоровый чистый лес». Это не просто теория, а практический опыт и ответ на вызовы, с которыми столкнулись лесники в Подмосковье. Но без научного обоснования, без вашей экспертной поддержки, даже самые правильные решения будут неполными. Уверен, что сегодняшний открытый диалог поможет найти правильное решение».

Председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин в своем выступлении обратил внимание на то, что сегодняшняя научно-практическая конференция — это логичное продолжение диалога, который состоялся в ходе Открытой трибуны, прошедшей в стенах регионального парламента в мае этого года и посвященной теме состояния лесов.

«Тогда к нам поступило огромное количество вопросов и предложений — порядка 860, которые были рассмотрены в ходе ее проведения. Возникла необходимость послушать наше научное сообщество по этой теме. Люди нам задают вопросы, здесь нужно выверенное комплексное решение для дальнейших наших действий на территории Московской области в области лесного хозяйства», — заметил Владимир Шапкин.

После приветственных выступлений прозвучали доклады по теме. О комплексной модели лесного хозяйства «Чистый и здоровый лес» рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин. Вначале он представил общие данные: площадь лесов в Московской области составляет 1,9 миллиона гектаров. Это 42% территории области. Расчетная лесосека составляет чуть больше 3 миллионов кубометров. Ежегодно прирост по лесу составляет чуть более 6 миллионов кубометров.

«У нас 42% спелых и перестойных насаждений. Это каждый второй гектар. И еще 43% у нас — это средневозрастные и приспевающие леса, которые требуют нашего с вами внимания, своевременного ухода. На сегодняшний момент наш лес захламлен. Старые леса не только не сопротивляются вредным организмам, но и, наоборот, увеличивается количество очагов. Вторая проблема — это массовая захламленность сухостоем, которая по факту является пороховой бочкой, которая в разы увеличивает возникновение лесных пожаров. И третье, безусловно, — убыточность», — отметил Алексей Ларькин.

По словам докладчика, корень проблемы кроется в истории. Он процитировал уже ранее сказанное: «Рубки ухода не проводились с 2007 года». Как результат — накоплена критическая масса старого, больного леса.

«Наше решение — это переход к интенсивной модели лесного хозяйства. Речь не о тотальной сплошной рубке, а именно об умном управлении лесом как живым активом. Программа состоит из четырех принципов. Это в первую очередь программно-целевой подход, экологическая устойчивость, экономическая эффективность и информационная открытость. Также, изучив опыт коллег из других регионов, мы поняли, что пора переходить от борьбы со следствием к управлению причинами. Наша задача — стратегическая. Основная наша цель — внедрение полноценных рубок ухода для роста здорового леса», — подчеркнул Алексей Ларькин.

Своими рассуждениями по теме поделился Алексей Горнов, заместитель директора по науке ФГБУН Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов им. А. С. Исаева Российской академии наук.

«Леса будут неустойчивы, если не будут формироваться устойчивые системы. Есть индикаторы лесов, исходя из научных исследований, как представителей академической науки, вузов, так и зарубежных коллег, которые говорят о том, что когда лесные системы устойчивы, тогда не возникает тех проблем, о которых мы сейчас говорим. Безусловно, леса не должны быть малодоминантными, они должны обладать высоким разнообразием», — сказал Алексей Горнов.

В ходе конференции участники встречи также обсудили:

Влияние климатических изменений на устойчивость лесов;

Лучшие практики рубок ухода и лесовосстановления;

Опыт разных регионов в организации защиты лесов.

Как подчеркнул Владимир Шапкин, работа по сохранению и восстановлению подмосковных лесов ведется на системной основе.

«Из регионального бюджета в этом году на эти цели выделено более 4,9 млрд рублей, которые направляются на противопожарные мероприятия, охрану, защиту и воспроизводство лесов. На законодательном уровне мы также добились серьезных результатов: принят закон «Об использовании лесов на территории Московской области», мы стали первым регионом, где введено страхование лесных пожарных. Кроме этого, муниципалитеты получили полномочия по организации сбора отходов в лесах. Эта работа дает конкретные результаты. Так, например, за три года действия закона удалось ликвидировать более 3 тысяч лесных свалок», — привел данные Владимир Шапкин.

В завершении встречи участники конференции поделились мнениями и наметили план работ на будущие периоды. Все озвученные предложения взяты Комитетом в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.