сегодня в 17:18

В Подмосковье обсудили проект закона о нагрудном знаке сельского старосты

На 88-м заседании Московской областной думы председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков доложил по проекту закона Подмосковья «О внесении изменений в закон Московской области «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», сообщает пресс-служба председателя.

Проект был разработан комитетом по местному самоуправлению с целью установления единого образца нагрудного знака старост для всех муниципальных образований Московской области.

«Эскиз нагрудного знака старосты сельского населенного пункта в Московской области разработан управлением по вопросам наград и геральдики администрации губернатора Московской области по результатам проведенного комитетом по местному самоуправлению опроса муниципальных образований Московской области по вопросу совершенствования макета нагрудного знака старосты сельского населенного пункта в Подмосковье», — сказал Владимир Барсуков.

Порядок выдачи, замены и учета нагрудного знака старосты предлагается осуществлять в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

На проект закона поступили замечания и предложения от правовых управлений губернатора Подмосковья и Мособлдумы. Комитетом замечания учтены. Проект был принят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.