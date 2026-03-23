В Подмосковье обновят 436 детских площадок в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье планируют благоустроить 436 детских игровых площадок по Народной программе «Единой России». Работы продолжат масштабное обновление дворовой инфраструктуры, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Работа по обновлению детских игровых площадок в регионе ведется системно. С 2021 по 2025 год в Подмосковье благоустроили более 2 тысяч таких объектов.

«За предыдущие пять лет, с 2021 по 2025 год, в Подмосковье было благоустроено свыше 2 тысяч детских игровых площадок. В этом году в рамках Народной программы «Единой России» планируется обновить 436 детских игровых площадок», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что при формировании планов учитывается мнение жителей.

«Жители сами определяют, какой двор нуждается в обновлении в первую очередь, их наказы ложатся в основу нашей работы», — отметил Брынцалов.

Также по инициативе партии ведется модернизация школьной спортивной инфраструктуры. За пять лет в регионе отремонтировали более 500 школьных стадионов, еще 15 объектов планируют оборудовать в 2026 году. Спортивные площадки отделяют от территории школ и оснащают отдельным входом для обеспечения безопасности, добавил председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.