В Подмосковье наградили лучших муниципальных служащих и депутатов

В доме правительства Московской области 17 июня наградили лучших муниципальных служащих и депутатов муниципалитетов региона. В церемонии принял участие заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

Награждение прошло по итогам конкурса, который проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Московской области». Его цель — повышение престижа муниципальной службы, распространение лучших управленческих практик и поддержка сотрудников органов местного самоуправления и депутатов, добившихся значимых результатов. В этом году ассоциации исполнилось 20 лет, а деятельность совета признана лучшей в Российской Федерации.

«Московская область — регион, который динамично развивается и является одним из лидеров нашей страны. Вся ваша деятельность направлена на благо людей. Поздравляю Совет муниципальных образований с тем, что он стал лучшим в Российской Федерации. Это не случайно», — отметил Александр Наумов.

В рамках церемонии также подписали соглашения о сотрудничестве ассоциации с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и ассоциацией ветеранов СВО Московской области.

«Многие решения и законы, которые принимает Московская областная дума, исходят от инициатив органов местного самоуправления. Это касается экономики, социальной сферы, демографии, поддержки участников СВО и их семей», — подытожил Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.