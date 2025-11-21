В Подмосковье на программу «Здоровье матери и ребенка» выделят около 1 млрд руб

В 2026 году из бюджета Московской области на реализацию подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» предусмотрено порядка 1 млрд рублей. Важным направлением подпрограммы является неонатальный скрининг новорожденных, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Уже доказавший свою эффективность инструмент, программа расширенного неонатального скрининга новорожденных, стартовала по всей стране, включая, конечно, и Подмосковье, с 2023 года. Сегодня он включает исследование на 36 генетических заболеваний. Это возможность выявить на самых ранних, доклинических стадиях такие заболевания, как врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит или спинальную мышечную атрофию», — председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Здесь принципиально важен следующий шаг: если анализ показывает отклонение, с родителями связывается специалист. Таким образом, выявленный диагноз становится точкой отсчета для своевременного, правильного лечения. Уже в этом году в Подмосковье такой скрининг прошли более 55 тысяч детей. В дальнейшем программа будет обязательно продолжена, в 2026 году на расширенный неонатальный скрининг предусмотрено порядка 160 миллионов рублей», — отметил Голубев.

Председатель комитета отметил, что средства подпрограммы также предусмотрены на оснащение перинатальных центров.

«В тесной координации с федеральным центром в рамках проекта «Охрана материнства и детства» запланировано финансирование в размере 510,5 миллиона рублей. Значительную часть, 357,4 миллиона, составляют средства федерального бюджета, а 153 миллиона — это наш, областной вклад», — добавил Голубев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.