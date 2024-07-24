В Подмосковье на охрану здоровья матери и ребенка выделен 1 млрд рублей в 2024 г

В Московской области с целью создания самых современных и комфортных условий для будущих мам и их детей продолжается строительство новых и модернизация уже действующих роддомов и перинатальных центров, а также их оснащение передовым оборудованием, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мероприятия, как подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, реализуются в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Всего в регионе свою деятельность осуществляют 33 роддома и перинатальных центров.

«Обеспечение учреждений необходимым оборудованием, в том числе для проведения обследования новорожденных на заболевания ведется по подпрограмме „Охрана здоровья матери и ребенка“, в этом году на ее реализацию в бюджете региона запланировано порядка 1 млрд рублей», — отметил председатель Мособлдумы.

Из года в год переоснащается самый популярный среди рожениц Подмосковья Видновский перинатальный центр. Сегодня здесь требуются новые, более масштабные решения. На эту тему и не только с главврачом учреждения Тамарой Белоусовой в ходе своей рабочей поездки в Ленинский округ пообщался Игорь Брынцалов.

На встрече спикеру регионального парламента рассказали, что перинатальный центр состоит из двух корпусов — 2018-го и 1986-го года постройки. Последний требует обновления. Ежегодно здесь появляются на свет более 6 тысяч малышей — и это при меньшей его проектной мощности.

Тамара Белоусова в ходе экскурсии по центру отметила, что это родовспомогательное учреждение 3-го — самого высокого уровня оказания медпомощи — беременным женщинам, роженицам и новорожденным. В ожидании чуда сюда приезжают будущие мамы не только из городских округов южного куста Подмосковья, но и других городов и даже регионов. Здесь работают первоклассные специалисты — всего штат насчитывает порядка 600 человек. Врачи центра берутся за самые сложные роды и делают уникальные операции.

«Наше учреждение знают не только потому, что мы умеем выхаживать маленьких детишек, которые родились существенно раньше срока. Но еще мы взяли на себя такую тяжелую акушерскую патологию, как врастание плаценты — мы готовим к родоразрешению и родоразрешаем пациенток с таким диагнозом. Наши методики запатентованы, мы делимся опытом с перинатальными центрами страны, на базе своего учреждения проводим обучение в этом направлении», — сказала Тамара Белоусова.

Игорь Брынцалов осмотрел женскую консультацию, дневной стационар, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В акушерском отделении он пообщался с самыми счастливыми пациентками перинатального центра — новоиспеченными мамами.

Одна из них — Ирина Мазур поделилась, что даже не рассматривала для появления своего сына Константина какое-либо другое учреждение. «Я и первого ребенка здесь рожала — все на высоком уровне. Вот честно, на сто процентов могу сказать, что не было никаких переживаний, все прошло очень просто, легко», — сказала Мазур.

После осмотра учреждения Игорь Брынцалов заключил, что Видновский перинатальный центр по праву считается ведущим в Московской области.

«Центру надо уделить внимание, где необходимо — сделать ремонт, проработать вопрос возведения нового корпуса с тем, чтобы перейти уже из существующего здания в современное, просторное и продолжать те традиции, которые закладываются здесь уже на протяжении почти 40 лет», — подчеркнул он в завершении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.