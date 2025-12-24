В Подмосковье на квотируемые рабочие места трудоустроили 900 ветеранов боевых действий

В Московской области по квотируемым рабочим местам трудоустроены 900 ветеранов боевых действий, а также реализуются комплексные меры по реабилитации и поддержке участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, посвященное реабилитации участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в Семейном центре имени А.И. Мещерякова, где оказывают бесплатные услуги по реабилитации, профессиональному обучению и социальной адаптации инвалидов с нарушением зрения и слуха, а также участников СВО. Центр принимает пациентов со всей России, предоставляя бесплатную реабилитацию и проезд.

В центре реализуются программы обучения для родственников участников СВО, а также профессиональная подготовка по различным специальностям. На данный момент 72 воспитанника обучаются профессиям керамиста, программиста, плотника и другим. Некоторые уже трудоустроены на местные предприятия.

В Московской области действует система персональных помощников для инвалидов по зрению и участников СВО. В 2024 году на санаторно-курортное лечение направлены 105 ветеранов, а более 2,1 тысячи человек получили технические средства реабилитации. Введена ежегодная выплата в 24 тысячи рублей для участников СВО с ограничениями по передвижению и ориентации.

Для работодателей с численностью более 35 человек установлена квота 2% для инвалидов, а с сентября 2024 года работодатели с численностью более 200 человек обязаны трудоустраивать ветеранов боевых действий. В 2025 году по квотируемым рабочим местам трудоустроены 900 ветеранов. Работодатели получают субсидии на создание и оборудование рабочих мест, а также на частичное возмещение расходов на оплату труда.

Госфонд «Защитники Отечества» сопровождает 1114 ветеранов боевых действий с инвалидностью, из которых 797 уже прошли медицинскую реабилитацию. В 2026 году планируется усилить ранний этап сопровождения ветеранов, расширить взаимодействие с профильными центрами и обеспечить профессиональную ориентацию и трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.