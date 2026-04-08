В Подмосковье летом 2026 года отдохнут более 450 тысяч детей

Летняя оздоровительная кампания 2026 года стартовала в Московской области, в реестр включена 1 131 организация отдыха. Планируется, что более 450 тысяч детей проведут каникулы в лагерях региона и на море, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В реестр организаций отдыха вошли 984 лагеря дневного пребывания, 131 стационарный лагерь, 10 палаточных лагерей и 6 лагерей труда и отдыха. Параллельно ведется работа по предоставлению бесплатных и льготных путевок.

«Планируется, что в 2026 году отдохнут более 450 тысяч детей. В соответствии с региональным законодательством бесплатные путевки предоставляются детям с хроническими заболеваниями, находящимся в интернатах, детям с ограниченными возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей и находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что для ряда льготных категорий предусмотрена частичная или полная компенсация стоимости путевки, а также возможность отдыха на море.

«В 2026 году закуплено более 2,9 тысячи путевок в лагерь «Медвежонок» в Геленджике. Объем финансирования превысил 326 миллионов рублей. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать электронное заявление на портале государственных и муниципальных услуг Московской области», — сказал Брынцалов.

Дети участников спецоперации в возрасте от 7 до 15 лет смогут бесплатно отдохнуть в комплексах «Литвиново» и «Левково», а также в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев».

«Ожидаем, что этим летом около 7 тысяч детей участников СВО смогут провести время с пользой и удовольствием», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Кроме того, в регионе действует муниципальная услуга «Отдых детей в каникулярное время». Подать электронное заявление на получение путевки или компенсации можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.