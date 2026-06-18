В Подмосковье квест «Город пЕРемен» перевели в онлайн

Онлайн-регистрация на самостоятельное прохождение квеста «Город пЕРемен» откроется 19 июня в Балашихе. Участники смогут в любое время пройти маршрут по городским объектам, обновленным по народной программе, и побороться за призы, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Первый в России квест в формате пешеходного ралли этой весной собрал более 5 тыс. человек в Ленинском, Балашихе и Королеве. Теперь «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» запускают онлайн-регистрацию для самостоятельного участия. На сайте gorod-peremen.ru можно открыть карту, собрать команду от одного до пяти человек и выбрать удобный день для прохождения маршрута. Каждый месяц организаторы будут награждать десять лучших команд. С 19 июня регистрация доступна для Балашихи, позднее ее откроют для Ленинского и Королева.

Участникам предстоит посетить реальные объекты — парки, школы, спортивные площадки и благоустроенные дворы, появившиеся или обновленные за последние пять лет. Выполнять задания на логику, внимательность и знание истории городов нужно непосредственно на точках маршрута — дистанционный формат не предусмотрен.

«Квест «Город пЕРемен» с самого начала задумывался как живой, интерактивный формат», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.

Она подчеркнула, что организаторы хотели показать жителям реальные изменения в городах и дать возможность убедиться, что их участие влияет на развитие территорий. По ее словам, самостоятельный формат позволит возвращаться к маршруту и получать бонусы.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что округ стал рекордсменом по числу участников — более 2,7 тыс. человек. По его словам, новый формат даст возможность еще большему числу жителей увидеть реализованные проекты и присоединиться к игре.

В конце мая серия квестов прошла в трех городских округах Подмосковья. Организаторы подготовили более 600 заданий, а победители получили ценные призы, все участники — сувениры.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.