В Подмосковье капитально отремонтировали 23 филиала 11 соцучреждений в 2025 году

В рамках своего рабочего визита в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Филиппом Науменко посетил обновленное после капремонта здание филиала реабилитационного центра «Балашихинский» на Дзержинского, 5А. По словам депутата, учреждение все знают как «Родничок» — здесь оказывается помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по направлению психолого-педагогической помощи, а также организовывается досуг людей старшего поколения в рамках программы «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2025 году капремонт проведен в 11 учреждениях социальной защиты Подмосковья — приведены в порядок 23 их филиала. На эти цели из бюджета региона выделено около 600 миллионов рублей. И это здание в Реутове вошло в перечень. Работу в данном направлении будем продолжать. Мы стремимся к тому, чтобы наши социальные учреждения были современными, удобными и полностью соответствовали потребностям жителей», — отметил Игорь Брынцалов в начале встречи.

Капитальный ремонт начался в здании на Дзержинского во втором квартале 2024 года. Как заметил спикер регионального парламента, он посещал объект, когда окончательный результат был виден только на фотографиях, а планы были на словах. Сегодня проект полностью реализован. Теперь это современное учреждение, очень удобное как для постояльцев, так и для работников.

Здесь открыт бассейн — первый в подобном учреждении в Московской области, оборудован музыкальный зал и уникальное помещение для занятий ЛФК. Кроме того, на каждого специалиста теперь сделан отдельный кабинет, чего прошлая планировка не позволяла — приемы и консультации стали комфортнее.

«На капремонт из регионального бюджета было выделено свыше 168 миллионов рублей, еще порядка 10 миллионов направили на благоустройство территории. Все то, что мы увидели сегодня — сформировано благодаря коллективу и родителям, которые в этом активно принимали участие. Строителям спасибо за то, что выполнили работы в срок и с учетом всех пожеланий. Более 200 детей будут проходить здесь реабилитацию, получать психологическую помощь, готовиться к школе. Вторая составляющая — это наши пожилые жители. Которые тоже тут будут иметь возможность проходить реабилитацию для полноценного качественного образа жизни, чего зачастую многим из них не хватает», — прокомментировал Игорь Брынцалов после осмотра помещений.

Главное богатство учреждения — это специалисты. Их здесь трудится 40 человек. Это педиатры, терапевты, физиотерапевты, медицинский персонал по массажу, ЛФК, физиотерапии, а также психологи, логопеды и дефектологи. Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова очень рада, что коллеги теперь работают в достойных условиях. Потому считает, что и проекты будут реализовываться активнее и успешнее. Тем более что учреждение является участником ни одной программы.

«Мы очень довольны, потому что нам позволили выбрать цвет здания, форму. Мы сами подбирали и пол, и двери, и нам позволили подобрать вот эти рыжие диваны, которые нас тоже очень радуют. Мы на сегодняшний момент, вот пока еще все горяченько и все еще шкварчит, свою задачу выполнили. Но мы были бы не мы, если бы мы не стремились к большему и к развитию в дальнейшем», — подчеркнула Ольга Садилова.

Все довольны результатом работ — в том числе родители, которые регулярно приводят в центр своих детей.

«Очень все замечательно. Столько нового оборудования, все настолько красиво. Детям будет очень приятно заниматься. Специалисты у нас очень хорошие. Моя дочь Катюша здесь занимается глиной, лечебной физкультурой. ЛФК нам очень помогает. Еще она ходит в компьютерный класс. Научилась даже печатать документы», — рассказала Лилия Журова.

В завершении встречи Игорь Брынцалов пожелал коллективу успехов в работе, постояльцам центра — достичь желанных результатов. Он выразил уверенность, что новые возможности здания дадут мощный импульс развитию учреждения во всех направлениях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.