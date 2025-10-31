В Подмосковье до конца года построят 13 социальных объектов

Комитет Мособлдумы по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное расширенное заседание в Королеве. Депутаты совместно с представителями профильных министерств, администрации г. о. проинспектировали ход строительных работ поликлиники на 1 тысячу посещений в смену по улице Циалковского. По словам подрядчика, объект готов на 60% и уже к концу года будет введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Новая поликлиника — это долгожданный социальный объект, о котором просили сами жители. Строительство ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы идут с опережением графика. Это будет современная поликлиника, с широким спектром специалистов, в том числе узконаправленных. Депутаты Мособлдумы регулярно инспектируют строительство и капремонты соцучреждений и если возникают какие-то вопросы, содействуем в их решении», — рассказал председатель комитета Олег Гаджиев.

Депутат отметил, что строительство социальных объектов — одно из приоритетных направлений, которому в Подмосковье уделяется особое внимание и поддерживается на федеральном уровне через нацпроекты

и программы.

«Московская область участвует в нескольких ключевых национальных проектах, направленных на развитие социальной инфраструктуры: «Инфраструктура для жизни», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Демография». В 2025 году на строительство и модернизацию соцобъектов в регионе запланировано более 152 млрд рублей, в том числе из регионального бюджета свыше 136 млрд рублей, около 11 млрд рублей из федеральных средств и 5 млрд из бюджетов органов местного самоуправления», — рассказал Олег Гаджиев.

О том, какая сейчас ситуация со строительством объектов социальной инфраструктуры участники обсудили уже на заседании, которое прошло в «Деловой и культурный центр «КОСТИНО».

По словам Константина Лапина, первого заместителя министра строительного комплекса Московской области, всего в этом году в регионе будет построено 39 социальных объектов, из которых 26 уже работают. Еще 13 будут введены до конца года.

«До конца года мы планируем достроить 4 объекта образования — это 1 школа и 3 детских сада. 7 объектов здравоохранения — тут у нас 3 поликлиники, одна из которых как раз в Королеве, которую мы посмотрели и 4 ФАПа. И по одному объекту спорта и культуры: это у нас ФОК в Бронницах и театр драмы и комедии „ФЭСТ“ в Мытищах», — подытожил Константин Лапин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.