В Подмосковье для участников СВО и их семей действует 70 мер поддержки

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова посетил в Балашихе Центр специальной подготовки «Витязь», где проходят обучение граждане, решившие заключить контракт на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Здесь кандидаты проходят медицинскую комиссию, получают юридическую помощь, знакомятся с мерами социальной поддержки и проживают в комфортных условиях, совмещая оформление документов с обучением. Обучение проводят опытные инструкторы, которые передают практические знания и боевой опыт.

Андрей Голубев передал Центру гуманитарную помощь от партии «Единая Россия» и посмотрел, как будущие бойцы проходят подготовку.

«Здесь созданы все условия, чтобы не только принять осознанное решение о том, чтобы встать на защиту Родины, но и пройти первоначальный курс подготовки, который позволит эффективно защищать интересы Отечества в зоне специальной военной операции. Хорошо оборудованные учебные классы, прекрасная профессиональная команда инструкторов с опытом боевых действий, специальные полосы для подготовки — все это залог того, что воины из Подмосковья, заключившие контракт, будут максимально эффективны в зоне СВО», — рассказал Андрей Голубев.

Андрей Голубев пообщался с будущими бойцами, а также рассказал им о положенных мерах поддержки и ответил на вопросы.

«Московская область — лидер в этом вопросе. На сегодняшний день в области оказывается порядка 70 федеральных и региональных мер поддержки. Причем некоторые из них мы вводили первыми в стране, и они были уникальными, другие регионы перенимали наш опыт. Это в частности развёртывание сети бесплатных реабилитационных центров, прокат технических средств реабилитации, квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, которые возвращаются к мирной жизни», — сказал депутат.

Андрей Голубев также рассказал, что в Московской области при заключении контракта в дополнение к федеральной предусмотрена и региональная выплата — 1,9 млн рублей. Действуют и дополнительные меры для членов семей защитников — детский сад без очереди и бесплатно, продленка для школьников, бесплатное питание для школьников и студентов, бесплатные кружки. Бесплатно предоставляется психологическая, юридическая помощь. Семьи участников СВО имеют право на льготу по социальной газификации, предусмотрены льготы по транспортному налогу.

«Это общение было крайне полезным, особенно для тех, кто принимает решение о заключении контракта. Наши герои должны быть уверены, что их права и гарантии будут соблюдены. И самое главное — их родные и близкие тоже получат поддержку и защиту», — добавил Андрей Голубев.

Посмотреть подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг.

Также можно обратиться в филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.