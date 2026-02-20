В Подмосковье действует около 40 мер поддержки участников СВО

В Подмосковье реализуют около 40 региональных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей в дополнение к федеральным льготам. О действующей системе помощи 23 февраля сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что 23 февраля чествуют военнослужащих и ветеранов, а также всех, кто служит стране в мирной жизни. Он подчеркнул, что в регионе выстроена система поддержки бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, и их близких.

«Сегодня наши ребята выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Здесь, в тылу, они должны знать, что их семьи под защитой. В Подмосковье действует порядка 40 региональных мер поддержки, и мы постоянно расширяем эту систему», — сказал Брынцалов.

Среди ключевых мер — освобождение участников СВО от транспортного налога на автомобили мощностью до 250 лошадиных сил и снижение ставки для ветеранов боевых действий. Предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья и Москвы для отдельных категорий, компенсации на газификацию домов до 80 тыс. рублей, квоты на трудоустройство ветеранов.

Участники СВО могут пройти бесплатную реабилитацию в специализированных центрах региона, получить компенсации по оплате жилья и ЖКУ, выплаты на зубопротезирование до 120 тыс. рублей, а при тяжелых ранениях — до 1 млн рублей. Для отдельных категорий предусмотрена ежегодная выплата на такси в размере 24 тыс. рублей.

Кроме того, бойцам и их семьям доступны бесплатная юридическая и психологическая помощь, обучение и содействие в трудоустройстве, льготы по детским садам и питанию школьников, бесплатный летний отдых детей.

С октября в регионе действует комплексная услуга «Защитники Отечества», которая позволяет по одному заявлению оформить 17 мер поддержки. Подать документы можно через МФЦ, а в приложении «Добродел» работает навигатор по всем доступным льготам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.