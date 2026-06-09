В Подмосковье более 300 ученых получили премии за пять лет

День наукоградов отмечают 9 июня в Московской области. За последние пять лет лауреатами региональных премий стали более 300 ученых, а на развитие наукоградов в 2026 году направили около 186 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

День наукоградов учредили в 2021 году решением Мособлдумы. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что в Подмосковье работает свыше 250 научных организаций, где заняты более 37 тыс. исследователей.

«За наукой и технологиями – настоящее лидерство и суверенитет страны. Подмосковье исторически является крупнейшим научным центром, настоящей кузницей прорывных идей», — сказал Игорь Брынцалов.

В 2026 году Долгопрудный получил статус наукограда и стал восьмым в регионе. В этот перечень также входят Дубна, Жуковский, Королев, Черноголовка, Серпухов, Реутов и Фрязино. На их социально-экономическое развитие в 2026 году предусмотрено порядка 186 млн рублей, а с 2021 года — более 1,7 млрд рублей.

С 2021 года сертификаты по программе «Социальная ипотека» получили свыше 150 молодых ученых и уникальных специалистов. Премию губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов за пять лет вручили 217 лауреатам, еще 92 исследователя получили премию для молодых ученых и специалистов.

Размер премии за коммерциализацию составляет 1 млн рублей, на нее могут претендовать коллективы до 10 человек. Также действуют гранты правительства Московской области в научной и инновационной сферах — до 10 млн рублей при условии софинансирования проекта не менее 50% собственными средствами. По программе «Социальная ипотека» участники выплачивают только проценты по кредиту, а основной долг компенсирует региональное правительство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.