В Подмосковье благоустроят 77 объектов в 2026 году

В бюджете Московской области на 2026 год предусмотрено порядка 27 млрд. рублей на госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2026 году запланировано благоустройство 77 объектов. В первую очередь мы включаем в программу именно те территории, о которых нас просили жители в ходе встреч и приемов с депутатами партии «Единая Россия». Также ежегодно жители Подмосковья принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства. Таким образом, наша работа строится на диалоге», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

План по благоустройству в 2026 году

17 парков:

Щелково, Центральный парк;

Воскресенск, ПКиО «Москворецкий»;

Орехово-Зуевский, ЛиАЗ Парк;

Восход, Парковая зона;

Жуковский, ПКиО, ул. Пушкина;

Красногорск, Городской парк (2-й этап);

Дмитровский, ПКиО «Березовая роща»;

Дубна, Парк Авиастроителей;

Жуковский, Сквер «28 квартал»;

Коломна, Мемориальный парк;

Коломна, Парк на бульваре 800-летия Коломны;

Королев, ЦПКиО;

Можайск, Парк 50-летия СССР;

Мытищи, ЦПКиО (2-й этап);

Орехово-Зуевский, ПКиО;

Химки, Сквер «Юность» и сквер «Юбилейный»;

Долгопрудный, Парк на ул. Парковая.

9 лесопарков:

Богородский, Лесопарк «Волхонка»;

Истра, Лесопарк Лечищево;

Одинцовский, Масловский лес (2-я очередь);

Балашиха, Вишняковский лес (2-я очередь);

Щелково, Лесопарк на ул. Неделина;

Ленинский, Лесопарк «Коробово»;

Одинцовский, Шульгино;

Раменский, Лесопарк «Восьмидорожье»;

Истра, Лесопарк в г. Дедовск (Массовка).

13 скверов:

Коломна, Сквер «Блюдечко»;

Реутов, Сквер по ул. Октября, д. 1;

Пушкинский, Сквер по ул. Первомайская;

Реутов, Сквер реутовских спортсменов (Каштановый);

Долгопрудный, Сквер за зд. ГБПОУ МО «Физтех-колледж»;

Егорьевск, Сквер «Технический сад»;

Коломна, Сквер на ул. Левшина;

Лобня, Сквер в мкр. Депо;

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 189/1, д. 191/2;

Богородский, Сквер у Александро-Невской часовни;

Серпухов, Сквер «Мирабель»;

Талдом, Сквер возле «РДК»;

Шаховская, 1-й Советский переулок.

21 пешеходная зона и площадь:

Подольск, Площадь и сквер В. И. Ленина;

Пушкинский, улицы в микрорайоне «Дзержинец»;

Лобня, «Зенитка»;

Одинцово, реновация набережной пруда;

Истра, историческая часть города;

Ступино, Проспект Победы;

Наро-Фоминск, Площадь Молодежная;

Шатура, Проспект Ильича;

Фрязино, сквер на Заводском проезде;

Зарайск, ул. Пожарского, ул. Кузнецкий спуск;

Богородский, пеш. маршрут (мемориал. зона);

Богородский, «Богородский бульвар»;

Балашиха, ул. Парковая и Ледовый дворец;

Дмитровский, Советская площадь;

Коломна, Советская площадь;

Коломна, Аллея им. В. П. Макеева;

Красногорск, Площадь Оптиков;

Орехово-Зуевский, Октябрьская площадь;

Солнечногорск, Советская площадь;

Чехов, Аллея Любви;

Электросталь, ЛДС «Кристалл» (2-й этап).

9 набережных:

Мытищи, Набережная р. Яуза (2-й этап);

Раменское, Борисоглебское озеро (3-й этап);

Сергиево-Посадский, «Северные пруды»;

Власиха, «Набережная среднего пруда»;

Павловский Посад, Озеро Стахановское;

Пушкинский, зона отдыха на берегу р. Уча;

Лобня, Набережная пруда «Москвич»;

Луховицы, Набережная р. Черная, сквер «Северный»;

Химки, Барашкинский пруд.

2 веломаршрута:

Одинцовский, связь парков им. Лазутиной и Раздолье;

Дубна, Дубнинская кругосветка.

6 стел «Населенный пункт воинской доблести»:

Кашира, п. Зендиково;

Домодедово, д. Степыгино;

Истра, с. Новопетровское;

Можайский, п. г. т. Уваровка;

Наро-Фоминский, д. Таширово;

Серпухов, г. Протвино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.