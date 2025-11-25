В Подмосковье благоустроят 77 объектов в 2026 году

Мособлдума
Столовая Центра образования №30 им. А.И. Колдунова после капремонта (корпус 2) в Электроуглях Богородского округа

Фото - © Столовая Центра образования №30 им. А.И. Колдунова после капремонта (корпус 2) в Электроуглях Богородского округа/Медиасток.рф

В бюджете Московской области на 2026 год предусмотрено порядка 27 млрд. рублей на госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2026 году запланировано благоустройство 77 объектов. В первую очередь мы включаем в программу именно те территории, о которых нас просили жители в ходе встреч и приемов с депутатами партии «Единая Россия». Также ежегодно жители Подмосковья принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства. Таким образом, наша работа строится на диалоге», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

План по благоустройству в 2026 году

17 парков:

  • Щелково, Центральный парк;
  • Воскресенск, ПКиО «Москворецкий»;
  • Орехово-Зуевский, ЛиАЗ Парк;
  • Восход, Парковая зона;
  • Жуковский, ПКиО, ул. Пушкина;
  • Красногорск, Городской парк (2-й этап);
  • Дмитровский, ПКиО «Березовая роща»;
  • Дубна, Парк Авиастроителей;
  • Жуковский, Сквер «28 квартал»;
  • Коломна, Мемориальный парк;
  • Коломна, Парк на бульваре 800-летия Коломны;
  • Королев, ЦПКиО;
  • Можайск, Парк 50-летия СССР;
  • Мытищи, ЦПКиО (2-й этап);
  • Орехово-Зуевский, ПКиО;
  • Химки, Сквер «Юность» и сквер «Юбилейный»;
  • Долгопрудный, Парк на ул. Парковая.

9 лесопарков:

  • Богородский, Лесопарк «Волхонка»;
  • Истра, Лесопарк Лечищево;
  • Одинцовский, Масловский лес (2-я очередь);
  • Балашиха, Вишняковский лес (2-я очередь);
  • Щелково, Лесопарк на ул. Неделина;
  • Ленинский, Лесопарк «Коробово»;
  • Одинцовский, Шульгино;
  • Раменский, Лесопарк «Восьмидорожье»;
  • Истра, Лесопарк в г. Дедовск (Массовка).

13 скверов:

  • Коломна, Сквер «Блюдечко»;
  • Реутов, Сквер по ул. Октября, д. 1;
  • Пушкинский, Сквер по ул. Первомайская;
  • Реутов, Сквер реутовских спортсменов (Каштановый);
  • Долгопрудный, Сквер за зд. ГБПОУ МО «Физтех-колледж»;
  • Егорьевск, Сквер «Технический сад»;
  • Коломна, Сквер на ул. Левшина;
  • Лобня, Сквер в мкр. Депо;
  • Люберцы, Октябрьский проспект, д. 189/1, д. 191/2;
  • Богородский, Сквер у Александро-Невской часовни;
  • Серпухов, Сквер «Мирабель»;
  • Талдом, Сквер возле «РДК»;
  • Шаховская, 1-й Советский переулок.

21 пешеходная зона и площадь:

  • Подольск, Площадь и сквер В. И. Ленина;
  • Пушкинский, улицы в микрорайоне «Дзержинец»;
  • Лобня, «Зенитка»;
  • Одинцово, реновация набережной пруда;
  • Истра, историческая часть города;
  • Ступино, Проспект Победы;
  • Наро-Фоминск, Площадь Молодежная;
  • Шатура, Проспект Ильича;
  • Фрязино, сквер на Заводском проезде;
  • Зарайск, ул. Пожарского, ул. Кузнецкий спуск;
  • Богородский, пеш. маршрут (мемориал. зона);
  • Богородский, «Богородский бульвар»;
  • Балашиха, ул. Парковая и Ледовый дворец;
  • Дмитровский, Советская площадь;
  • Коломна, Советская площадь;
  • Коломна, Аллея им. В. П. Макеева;
  • Красногорск, Площадь Оптиков;
  • Орехово-Зуевский, Октябрьская площадь;
  • Солнечногорск, Советская площадь;
  • Чехов, Аллея Любви;
  • Электросталь, ЛДС «Кристалл» (2-й этап).

9 набережных:

  • Мытищи, Набережная р. Яуза (2-й этап);
  • Раменское, Борисоглебское озеро (3-й этап);
  • Сергиево-Посадский, «Северные пруды»;
  • Власиха, «Набережная среднего пруда»;
  • Павловский Посад, Озеро Стахановское;
  • Пушкинский, зона отдыха на берегу р. Уча;
  • Лобня, Набережная пруда «Москвич»;
  • Луховицы, Набережная р. Черная, сквер «Северный»;
  • Химки, Барашкинский пруд.

2 веломаршрута:

  • Одинцовский, связь парков им. Лазутиной и Раздолье;
  • Дубна, Дубнинская кругосветка.

6 стел «Населенный пункт воинской доблести»:

  • Кашира, п. Зендиково;
  • Домодедово, д. Степыгино;
  • Истра, с. Новопетровское;
  • Можайский, п. г. т. Уваровка;
  • Наро-Фоминский, д. Таширово;
  • Серпухов, г. Протвино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.