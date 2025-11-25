В Подмосковье благоустроят 77 объектов в 2026 году
Фото - © Столовая Центра образования №30 им. А.И. Колдунова после капремонта (корпус 2) в Электроуглях Богородского округа/Медиасток.рф
В бюджете Московской области на 2026 год предусмотрено порядка 27 млрд. рублей на госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В 2026 году запланировано благоустройство 77 объектов. В первую очередь мы включаем в программу именно те территории, о которых нас просили жители в ходе встреч и приемов с депутатами партии «Единая Россия». Также ежегодно жители Подмосковья принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства. Таким образом, наша работа строится на диалоге», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
План по благоустройству в 2026 году
17 парков:
- Щелково, Центральный парк;
- Воскресенск, ПКиО «Москворецкий»;
- Орехово-Зуевский, ЛиАЗ Парк;
- Восход, Парковая зона;
- Жуковский, ПКиО, ул. Пушкина;
- Красногорск, Городской парк (2-й этап);
- Дмитровский, ПКиО «Березовая роща»;
- Дубна, Парк Авиастроителей;
- Жуковский, Сквер «28 квартал»;
- Коломна, Мемориальный парк;
- Коломна, Парк на бульваре 800-летия Коломны;
- Королев, ЦПКиО;
- Можайск, Парк 50-летия СССР;
- Мытищи, ЦПКиО (2-й этап);
- Орехово-Зуевский, ПКиО;
- Химки, Сквер «Юность» и сквер «Юбилейный»;
- Долгопрудный, Парк на ул. Парковая.
9 лесопарков:
- Богородский, Лесопарк «Волхонка»;
- Истра, Лесопарк Лечищево;
- Одинцовский, Масловский лес (2-я очередь);
- Балашиха, Вишняковский лес (2-я очередь);
- Щелково, Лесопарк на ул. Неделина;
- Ленинский, Лесопарк «Коробово»;
- Одинцовский, Шульгино;
- Раменский, Лесопарк «Восьмидорожье»;
- Истра, Лесопарк в г. Дедовск (Массовка).
13 скверов:
- Коломна, Сквер «Блюдечко»;
- Реутов, Сквер по ул. Октября, д. 1;
- Пушкинский, Сквер по ул. Первомайская;
- Реутов, Сквер реутовских спортсменов (Каштановый);
- Долгопрудный, Сквер за зд. ГБПОУ МО «Физтех-колледж»;
- Егорьевск, Сквер «Технический сад»;
- Коломна, Сквер на ул. Левшина;
- Лобня, Сквер в мкр. Депо;
- Люберцы, Октябрьский проспект, д. 189/1, д. 191/2;
- Богородский, Сквер у Александро-Невской часовни;
- Серпухов, Сквер «Мирабель»;
- Талдом, Сквер возле «РДК»;
- Шаховская, 1-й Советский переулок.
21 пешеходная зона и площадь:
- Подольск, Площадь и сквер В. И. Ленина;
- Пушкинский, улицы в микрорайоне «Дзержинец»;
- Лобня, «Зенитка»;
- Одинцово, реновация набережной пруда;
- Истра, историческая часть города;
- Ступино, Проспект Победы;
- Наро-Фоминск, Площадь Молодежная;
- Шатура, Проспект Ильича;
- Фрязино, сквер на Заводском проезде;
- Зарайск, ул. Пожарского, ул. Кузнецкий спуск;
- Богородский, пеш. маршрут (мемориал. зона);
- Богородский, «Богородский бульвар»;
- Балашиха, ул. Парковая и Ледовый дворец;
- Дмитровский, Советская площадь;
- Коломна, Советская площадь;
- Коломна, Аллея им. В. П. Макеева;
- Красногорск, Площадь Оптиков;
- Орехово-Зуевский, Октябрьская площадь;
- Солнечногорск, Советская площадь;
- Чехов, Аллея Любви;
- Электросталь, ЛДС «Кристалл» (2-й этап).
9 набережных:
- Мытищи, Набережная р. Яуза (2-й этап);
- Раменское, Борисоглебское озеро (3-й этап);
- Сергиево-Посадский, «Северные пруды»;
- Власиха, «Набережная среднего пруда»;
- Павловский Посад, Озеро Стахановское;
- Пушкинский, зона отдыха на берегу р. Уча;
- Лобня, Набережная пруда «Москвич»;
- Луховицы, Набережная р. Черная, сквер «Северный»;
- Химки, Барашкинский пруд.
2 веломаршрута:
- Одинцовский, связь парков им. Лазутиной и Раздолье;
- Дубна, Дубнинская кругосветка.
6 стел «Населенный пункт воинской доблести»:
- Кашира, п. Зендиково;
- Домодедово, д. Степыгино;
- Истра, с. Новопетровское;
- Можайский, п. г. т. Уваровка;
- Наро-Фоминский, д. Таширово;
- Серпухов, г. Протвино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.
«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.