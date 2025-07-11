В Подмосковье благоустроят 20 лесопарков в 2025 году

В Московской области продолжается благоустройство лесопарковых территорий. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, жителям региона очень полюбились парки в лесах — сегодня это одни из самых популярных мест отдыха молодежи, семей с детьми и представителей серебряного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье благоустраивается 41 лесопарковая территория на сумму 12,5 млрд рублей, 9 миллиардов рублей из которых — средства бюджета Московской области. По 20-ти из них — завершение работ запланировано на этот год. Какие-то лесопарки уже открыты для посещений. Среди таких — Вишняковский в Балашихе», — подчеркнул парламентарий.

В ходе своей рабочей поездки в округ Игорь Брынцалов вместе с главой Сергеем Юровым посетил лесопарк и посмотрел результаты первого этапа его благоустройства, который охватывает большую часть западной стороны территории — это порядка 30 гектаров.

Благоустроена входная зона на Разинском шоссе, а также часть вдоль Вишняковского пруда, сделан подход усадьбе Горенки. В лесопарке создали смотровые площадки, установили освещение, камеры видеонаблюдения, высадили деревья, кустарники и цветники. Также здесь появились детские и спортивные площадки, парковка для посетителей и кафе с летней верандой.

Игорь Брынцалов отметил, что при создании пешеходных дорожек применялись экологически чистые материалы, что сделает прогулки посетителей лесопарка еще более комфортными.

«Дорожки все гаревые — сделаны так, чтобы их не размывало, не нарушалась структура. Это удобно и для того, чтобы с детьми гулять, и пожилым людям пройти довольно большое расстояние никакого труда составит. Можно и передохнуть — по всему маршруту есть скамейки, а главное — насладиться природой, подышать свежим воздухом, посмотреть чистый лес. Мы исполнили запрос наших жителей — и в этой части округа создали еще одну зеленую территорию для отдыха», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Как рассказал директор дирекции парков Балашихи Артем Константиновский, в лесопарке появились знаковые объекты. Так, благоустроен родник, который до этого находился в неудовлетворительном состоянии. И Солтычихинский водопад — для спокойного отдыха посетителей у воды.

Пока жители наслаждаются тем, что сделано — строители приступили ко второму этапу благоустройства. Он позволит полностью завершить работы в западной и восточной части. Помимо спортивных и детских площадок, будет обустроена лыжная трасса, заработает павильон проката. Также здесь появится смотровая площадка со сценой и будет смонтирован веревочный парк.

«Планируется, что уже в следующем году, к июню, будет завершена вторая очередь. И можно будет оценить уже все возможности нового лесопарка. Это большой проект — более 1,1 миллиарда рублей на него выделено. И это пожелание со стороны наших жителей, которое мы фиксировали еще в 2021 году — оно сегодня реализуются в рамках народной программы партии „Единая Россия“. С нами сегодня местные депутаты, которые также на всех этапах сопровождали этот проект — встречались с людьми, отвечали на вопросы, учитывали все мнение. Потому что многие поправки к проекту были внесены именно благодаря нашим жителям», — сказал Игорь Брынцалов.

Уже сегодня лесопарк живет — с самого утра сюда пришли первые посетители. На прогулку вышла и семья Кицелевых, проживающая неподалеку.

«Это просто шикарно. Мужу понравились спортивные снаряды. Нам с дочкой — лежаки у воды. Мы опробовали все. Дошли до родника. Дочь оценила детскую площадку. Очень здорово. Нам все нравится», — поделились они эмоциями.

Как добавил в завершении встречи председатель Мособлдумы, после завершения благоустройства, Вишняковский лесопарк станет самым большим в округе и соединит две самые известные усадьбы округа: Горенки и Пехра-Яковлевскую.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.