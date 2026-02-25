В Подмосковье 3,2 тыс участников СВО получили выплату 500 тыс руб

Более 3,2 тысячи участников СВО и семей погибших военнослужащих в Подмосковье получили выплату в 500 тысяч рублей вместо земельного участка с начала 2025 года. С начала 2026 года поддержку оформили свыше 400 человек. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области с начала 2025 года действует мера поддержки, позволяющая участникам специальной военной операции и семьям погибших бойцов получить денежную выплату вместо земельного участка. Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей.

«Сегодня в Подмосковье действует порядка 40 различных льгот для наших защитников и их семей. И одна из них — возможность получить денежную выплату взамен земельного участка. Эта мера поддержки действует у нас с прошлого года по поручению Президента страны. И за это время выплату получили уже свыше 3,2 тысячи жителей Подмосковья, из них свыше 400 — с начала этого года», — отметил Игорь Брынцалов.

Право на выплату имеют участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе службы. Обязательные условия — наличие удостоверения ветерана боевых действий и постоянное проживание в Московской области.

«Мы считаем своим священным долгом окружить заботой семьи погибших бойцов СВО. Поэтому данная выплата в полном объеме распространяется и на них», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Оформить выплату можно через региональный портал государственных услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.