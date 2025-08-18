В Орехово-Зуеве прошел гастрономический и креативный фестиваль «100% Креатив»

Фестиваль стал площадкой для встречи подмосковных бизнесменов, стартаперов, художников, дизайнеров, инвесторов и творческих людей, чья деятельность связана с креативными индустриями. Всего мероприятие посетили больше 5 тысяч человек.

Главной частью форума стала панельная дискуссия «Креативные индустрии Подмосковья: гастрономия и туризм». В ходе которой спикеры — депутаты Мособлдумы, а также представители Федерации креативных индустрий, Президентского фонда культурных инициатив, Международного эногастрономического центра, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области — обсуждали и вносили свои предложения, как дальше развивать в регионе креативные индустрии.

Провела встречу председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Закон о развитии креативных индустрий в Подмосковье действует всего несколько месяцев — он вступил в силу 1 мая этого года. Но уже сегодня мы обсуждаем, как сделать его инструментом для роста. Московская область — особый регион: большая территория с 56 муниципалитетами. Наша задача сейчас — понять, какие направления могут стать драйверами развития для Подмосковья, где мы можем быть конкурентоспособны в России. Это требует объединения усилий власти, бизнеса и творческого сообщества, чтобы креативные индустрии стали значимой частью экономического роста региона», — отметила она.

Видеоприветствие участникам мероприятия направил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко.

«В этом году, 5 февраля, вступил в силу федеральный закон о развитии творческих креативных индустрий в России. И очень важно, что Подмосковье не отстает, и одним из первых регион принял свой закон. Сегодня Подмосковье дает серьезный стимул для развития гастрономического направления, мы самые крупные по народным художественным промыслам, у нас колоссальный туристический потенциал. И важно обсудить, как найти баланс и стимулировать развитие этих важнейших сфер. Мы, представители Подмосковья в федеральном парламенте, наши коллеги из подмосковного парламента и правительства с большим удовольствием услышим ваши инициативы. Я буду ждать от вас рекомендаций, желаю плодотворной дискуссии и 100% креатива сегодня», — сказал он.

Открыл серию выступлений генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий» Игорь Намаконов. Он привел пример удачной практики, реализованной в Японии — где на туристической карте вместо названия городов отмечена их культурная уникальность и самые главные достопримечательности. Игорь Михайлович уверен, что такой опыт можно было бы применить и в Московской области.

«Тогда появится много локальной идентичности, которая позволит увидеть не в целом Подмосковье, как такой бублик вокруг Москвы, а много точек, куда можно приехать не только для того чтобы посмотреть в целом город и его достопримечательности, а посетить конкретное место, конкретного человека, от которого я точно что-то увезу. И вот эта ценность, которая становится целым приключением с конкретным пунктом назначения в виде человека и его уникального опыта — это то, на что нужно сделать акцент», — подчеркнул Игорь Намаконов.

Следующий спикер — президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии, посол вкуса мировой гастрономии Леонид Гелибтерман — поделился мнением, что важным направлением в формировании культурного кода региона может стать гастрономия. И, по его словам, стоит задуматься, как это воплотить в Московской области.

«Каждый регион для себя находит „изюминку“ через гастрономический туризм, то есть через локальный продукт. Мне кажется, что для Московской области очень важно найти для себя такую самоидентификацию. Потому что Москва избрала стратегию „Мишлен“, сейчас развивает тему „Московские завтраки“. Санкт-Петербург развивает свою кухню во всех ее проявлениях — город стал кулинарной столицей Российской Федерации, имеет на это свидетельство Роспатента. Мало того, Санкт-Петербург вошёл в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Я бы советовал в Московской области посмотреть, какой город, а может быть и не один, в эту сеть предложить», — сказал Гелибтерман.

В ходе панельной дискуссии выступил заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Евгений Мурахвери. Он отметил, что ПФКИ ежегодно имеет возможность поддерживать творческие команды — приветствуются те, кто действительно хочет реализовать себя, свою мечту или дело жизни.

«У нас приоритетное направление — это российские духовно-нравственные ценности. Конечно, все проекты должны быть так или иначе основаны на этом. Есть тематические направления, креативные индустрии, но нам важно через творческие проекты донести людям, нашему подрастающему поколению наши российские духовно-нравственные ценности, включить это в воспитание. Это единственный такой ориентир, который четко выделяется. Всего в нашем фонде за четыре года от Московской области победило 176 проектов. И это немного. Потому что предпринимателям нужна поддержка. Сила развития региона — в хорошей связке властей и предпринимателей, когда налажено взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Евгений Мурахвери.

По словам заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилла Жигарева, все высказанные идеи и предложения — достойны внимания и проработки. Он подчеркнул, что Мининвест как раз назначен уполномоченным органом в сфере креативных индустрий. И выделил первоочередные задачи, стоящие на сегодня перед министерством.

«Сейчас у нас в проработке состав будущего Совета по креативным индустриям при губернаторе. С одной стороны, кажется, что это легкая задача. Но мы к этому подошли серьезно и понимаем, что этот Совет должен быть действительно живым, а не только на бумаге. Второе — нам нужно определить приоритетные направления по креативным индустриям. Например, гастрономия. Ведь в большинстве наших городов, которые можно было бы посетить с точки зрения привлекательности, проблема с едой. Ещё мы сегодня думаем о том, что в рамках разработки мер поддержки для креативных индустрий нужно сделать акцент в направлении выращивания бренда из местных креативных предпринимателей. То есть это уже устоявшиеся индивидуальные предприниматели, либо самозанятые, из которых надо в дальнейшем вырастить предпринимателя», — поделился планами Кирилл Жигарев.

Также в рамках встречи творческие деятели и бизнесмены Подмосковья, которые работают в сфере креативных индустрий, могли представить свои успешные практики. Так, кандидат исторических наук, доцент, директор Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса Ирина Ушакова рассказала, как организовала в округе событийное мероприятие — Праздник «Русский холодец» — который привлек много туристов. А также поделилась своей мечтой, реализацией которой сейчас озадачена.

«Пользуясь случаем, хочу „застолбить“ за нами следующее: восточное Подмосковье сделать местом модного туризма. У нас в округе несколько крупных текстильных предприятий, которые выпускают уникальные ткани, и мы хотим продвигать именно эти предприятия для того, чтобы красивые костюмы и модные наряды производились из тканей наших местных производителей. И сделать в будущем на эту тему фестиваль», — рассказала Ирина Ушакова.

В завершении встречи Линара Самединова подвела итоги пленарной сессии.

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня участвовал в работе форума. Мы вас очень ждали, спасибо за ваши предложения и идеи. И я надеюсь, что мы дальше будем взаимодействовать в рабочем режиме. А в следующем году встретимся в августе в Павловском Посаде на третьем форуме креативных индустрий», — сказала она.

Помимо панельной дискуссии гости форума могли посетить множество интересных площадок — масштабную ярмарку локальных брендов, мастер-классы, питч-сессии, принять участие в интерактивных играх, развивающих креативное мышление, сап-фесте. В завершении форума гостей ждал музыкальный подарок — яркое выступление кавер-группы.

Московская область входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий, а также доле креативных индустрий в ВРП.

В регионе зарегистрировано порядка 36 тысяч компаний, работающих в области креативных индустрий и реализующих проекты в сфере дизайна, искусства, моды, фото и видео, IT, маркетинга, журналистики и издательском деле.

В топ-20 по значению индекса креативной активности вошли 4 подмосковных города: Красногорск, Химки, Домодедово, Щелково.

Школы креативных индустрий

C 1 сентября 2024 года в Московской области открылась первая школа креативных индустрий в Орехово-Зуевском городском округе на базе детской школы искусств им. Я. Флиера.

В 2025 году предусмотрено создание подобной школы в городском округе Электросталь — на базе Детской художественной школы им. Н. Н. Лаврентьевой.

Проект «Гений места»

Проект запустило Министерство культуры Российской Федерации осенью 2021 года — он объединяет творческих людей по всей стране. Его куратором является Российская государственная библиотека.

В Московской области точками концентрации талантов «Гений места» стали:

Городская библиотека «Центральной библиотеки городского округа Егорьевск»;

Сельская библиотека пос. Чайковского «Клинской Централизованной библиотечной системы»;

Центральная городская библиотека «Химкинской централизованной библиотечной системы»;

Центральная городская библиотека им. Е. Р. Дашковой «Централизованной библиотечной системы г. Протвино».

Региональный закон о развитии креативных индустрий

Московская областная Дума совместно с экспертным сообществом два года работала над разработкой проекта регионального закона. В этом году — 10 апреля — он принят. И с 1 мая вступил в силу.

Закон разработан в целях закрепления понятийного аппарата в сфере креативных индустрий, развития и поддержки субъектов креативных индустрий на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.