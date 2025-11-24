сегодня в 18:02

В Мособлдуме завершился конкурс «Лучший работодатель по содействию ветеранам»

В Мособлдуме подвели итоги конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». Задача конкурса — простимулировать работодателей к повышению уровня социальной поддержки ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В конкурсе могли принять участие юридические лица и ИП, содействующие занятости ветеранов боевых действий. В прошлом году Мособлдумой был принят закон, которым установлены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. В этом году в весенней сессии условия квотирования расширены.

«Жюри рассмотрело 31 конкурсный материал. Конкурсная комиссия оценивала, какие условия созданы для работников: размер зарплаты, наличие соцпакета, проведение обучающих, интеграционных, культурно-массовых мероприятий. Также было отмечено взаимодействие конкурсантов с профсоюзными организациями и государственными службами занятости. Отдельно учитывался факт устройства на работу ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«В организациях-конкурсантах совокупно трудится более 76 тысяч человек, из них 906 — ветераны боевых действий, включая 60 инвалидов. Заявившиеся на конкурс организации создали для своих работников действительно образцовые условия: средняя зарплата — 123 тысячи рублей, а максимальная — до 270 тысяч рублей, большие пакеты льгот, насыщенная культурная и профобразовательная работа», — отметил Андрей Голубев.

По итогам, конкурсная комиссия определилась с победителями.

Победителями стали:

АО «МОСТРАНСАВТО» — 1 место (29 набранных баллов);

АО «Научно-производственное объединение «Прибор» имени С. С. Голембиовского» — 2 место (28 набранных баллов);

АО Акционерное общество «Научно производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» — 2 место (28 набранных баллов);

Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта — 3 место (27 набранных баллов);

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» — 3 место (27 набранных баллов);

АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» — 3 место (27 набранных баллов);

ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» — 3 место (27 набранных баллов).

Лауреатами конкурса стали:

ООО «ЭкоЛайф» — «За комплексность в подходе к трудоустройству ветеранов боевых действий»;

МУП «УЭ» — «За индивидуальный подход к трудоустройству и адаптации на рабочем месте ветеранов боевых действий»;

АО «НПО Лавочкина» — «За сохранение памяти о работниках предприятия-ветеранах боевых действий, отдавших жизнь при исполнении воинского долга»;

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — «За регулярную и последовательную работу по социально-трудовой интеграции ветеранов боевых действий»;

«Военно-промышленная корпорация «Научно производственное объединение машиностроения» — «За создание образцовой системы корпоративной социальной поддержки работников из числа ветеранов боевых действий».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.