В Мособлдуме прошли слушания по проекту бюджета ТФОМС на 2026 год

В Московской областной думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета ТФОМС на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В них приняли участие депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители регионального правительства, эксперты и жители Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Об основных параметрах бюджета ТФОМС на 2026 год рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Людмила Данилова.

«Доходы и расходы бюджета ТФОМС в 2026 году составят 220,9 млрд. рублей. Это к уровню 2025 года с ростом 10%. Основная статья дохода — это субвенция федерального фонда ОМС. Проектом предусматривается 187,4 млрд. рублей с ростом 4,2%. Также предусмотрен межбюджетный трансферт из бюджета Подмосковья — 19,6 млрд. рублей», — рассказала Людмила Данилова.

Что касается расходов бюджета ТФОМС, то они сформированы за счет субвенций в объеме 186,3 млрд. рублей. В том числе на финансирование медицинской помощи, оказанной региональными медицинскими организациями –170,5 млрд. рублей.

«На лечение наших граждан в других субъектах страны расходы запланированы на 15,8 млрд. рублей. Межтерриториальные расчеты по взаимному обслуживанию граждан составят 13,2 млрд. рублей. Также оплата медицинской помощи неидентифицированным и незастрахованным гражданам из средств бюджета Московской области составит 2,5 млрд. рублей», — отметила Людмила Данилова.

Также в программе на будущий год закладывают порядка 10,9 млрд. рублей на объемы помощи по скорой помощи, еще 70,7 млрд. рублей на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

«Впервые введены объемные стоимостные нормативы на консультации с применением телемедицины, отдельные виды диагностических и лабораторных исследований, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, а также вакцинация для профилактики инфекционных заболеваний», — добавила спикер.

В 2026 году на развитие программы по круглосуточному стационару запланировано внедрение новых методов оказания специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, по онкологии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии и абдоминальной хирургии.

«Впервые вводится трансплантация почек, на которую запланированы средства в объеме 300 млн. рублей — это примерно 105-150 операций в год», — отметила Людмила Данилова.

На дневной стационар планируется выделить около 18,5 млрд. рублей. Это рост на 6,5% по сравнению с уровнем 2025 года. Особое внимание уделяется и медицинской реабилитации. На эти цели предусмотрено 4,2 млрд. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.