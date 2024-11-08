В Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год

В Мособлдуме состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Открыл публичные слушания председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Кто-то пришел лично, чтобы высказать свои предложения и задать вопросы. А кто-то следил за нашей трансляцией и оставлял комментарии в соцсетях. Кроме того, принимала звонки «горячая линия». Это важная обратная связь, которая помогает нам детально проработать главный финансовый документ. Мы получили более 50 замечаний и предложений от жителей. Все они будут изучены и проработаны ко второму чтению», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

Об основных параметрах рассказал министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

Он отметил, что налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области в 2025 году вырастут на 14%, а доходы бюджета в 2025 году составят свыше 1,18 трлн. рублей.

По его словам, расходы подмосковного бюджета также увеличатся — на 7% и составят порядка 1,24 трлн. рублей.

Прянчиков подробно остановился на госпрограмме по строительству и капремонту объектов социальной инфраструктуры.

Так, в 2025 году запланированы работы по 265 социальным объектам.

Запланирован ввод объектов:

144 — образования;

38 — здравоохранения;

36 — социальной защиты;

24 — спорта;

23 — культуры.

В частности, запланировано строительство 14 детсадов, 18 школ, 9 поликлиник, 8 ФАПов, 4 объектов спорта. Запланирован капитальный ремонт 42 садиков, 57 школ, 5 поликлиник, 9 стационаров, 8 объектов спорта.

Прянчиков также рассказал про программу модернизации котельных и сетей. Он отметил, что за три года на модернизацию котельных и сетей в Подмосковье планируется направить свыше 60 млрд. рублей. Модернизация за три года коснется свыше 500 котельных, из которых 330 — в следующем году. А также свыше 560 км сетей, из которых 490 — в 2025 году. Всего за три года вводными будут 332 объекта по котельным и 562 км — по сетям.

«Еще одно важное направление — это водоснабжение и водоотведение. Здесь также на трехлетку у нас запланировано 60 миллиардов рублей. Здесь, наоборот, пик инвестиций, в первую очередь по очистным сооружениям, запланирован на 2026–2027 годы, в следующем году мы начинаем ряд объектов», — сказал министр.

Всего за три года запланированы работы по 93 объектам водоснабжения и водоотведения (вводные 91), по 162 водозаборным узлам и станциям (вводные 157), по 42 коллекторам, канализационным и насосным станциям (вводные 41).

В 2025 году на строительство 86 дорог и мостов запланировано 33 млрд. рублей. Из них планируется ввести в следующем году 13 объектов. На капитальный ремонт 60 региональных мостов предусмотрено 5,8 млрд. рублей. Планируется ввести в следующем году 48 объектов. На ремонт и капремонт 170 региональных дорог предусмотрено 4 млрд. рублей. Планируется ввести в следующем году 170 объектов. Также запланировано 1,2 млрд. рублей на строительство 6 пешеходных переходов через ж/д пути. Планируется ввести 5 в следующем году.

«Мы в этом году должны завершить программу расселения объектов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Следующая волна у нас — это признанные до 31 декабря 2021 года, и начинаем со следующего года финансировать объекты, признанные аварийными до 1 апреля 2024 года. Итого у нас на три года запланировано расселение 642 тысяч квадратных метров аварийного жилья, инвестиции за счет бюджета составят 52 миллиарда рублей, из которых 19 миллиардов — в следующем году. Сумма также имеет тенденцию к увеличению, в том числе в процессе рассмотрения, будем корректировать», — сказал Прянчиков.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составит 1,7 трлн. рублей.

Как отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, это практически четверть валового регионального продукта. К 2030 году этот объем планируется удвоить.

Финансирование госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в 2025 году составит порядка 27 млрд. рублей. Зиновьева пояснила, что основные средства предусмотрены на создание готовой инфраструктуры для инвесторов, на поддержку инвесторов, МСП, промышленных предприятий, науки.

Кроме того, она отметила, что в России около 240 индустриальных парков, из них 70 находятся в Московской области.

«Ключевой фокус как раз на это направление: мы создадим ещё 5 индустриальных парков. После того, как эти парки выйдут на проектную мощность, в год они будут платить около 10 миллиардов рублей налогов», — сказала Зиновьева.

Планируется создать 5 государственных индустриальных парков в новом формате. Важно, что это новый формат промышленности. Он называется пять в одном, это:

готовые производственные боксы под любые цели;

готовая инженерная и транспортная инфраструктура для бизнеса;

профильный колледж на территории индустриального парка;

социальная инфраструктура;

опытная и эффективная управляющая компания.

«Всего в России 53 особые экономические зоны, 5 их них находится в Московской области. Каждое пятое предприятие, находящееся в стране в таких зонах, приходится на Подмосковье. Каждый четвертый рубль налогов поступает из Подмосковья, и каждое шестое рабочее место создано у нас. В общей сложности мы получим назад 3 млрд. рублей, возвратом из федерального бюджета за счет тех налогов, которые дают нам резиденты особой экономической зоны Дубна», — рассказала Зиновьева.

В Московской области реализуется более 1 100 инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций свыше 2,1 трлн. рублей. Предполагается, что благодаря их реализации будет создано 248 тыс. рабочих мест. В сфере импортозамещения реализуются 327 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 287 млрд. рублей. В рамках реализации данных проектов уже 177 компаний получили участки по программе «Земля за 1 рубль».

Планируется, что более 2,5 тысячи субъектов МСП воспользуются в 2025 году финансовыми мерами поддержки. Это такие меры, как субсидии, гранты, микрозаймы, поручительства, льготные кредиты.

«МСП — это треть нашей экономики, это 26% наших налоговых поступлений, действительно очень большой и важный сегмент для нас. Мы по-прежнему сохраняем все объемы и виды мер поддержки — это наши субсидии, микрозаймы, льготные кредиты. Количество получателей этих мер с каждым годом сохраняется в предыдущем объеме, либо увеличивается. Что касается субсидий — это традиционные субсидии на приобретение оборудования, на лизинг, субсидии социальным предпринимателям, на открытие нового бизнеса по франшизе и на выход наших производственников на торговые площадки и маркетплейсы», — перечислила Зиновьева.

Более 143 млрд. рублей будет направлено в 2025 году в Подмосковье на соцподдержку жителей. Получателями различных мер являются более 3,5 млн. человек. Об этом рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В частности, свыше 45 млрд. рублей предусмотрено на поддержку семей с детьми, более 40 млрд. рублей — пенсионеров, порядка 35 млрд. рублей — на поддержку участников СВО.

Что касается поддержки семей, она коснется порядка 430 тысяч детей. Кирюхин подчеркнул, что значительная часть средств будет направлена на выплату универсального пособия.

В этом году был введен ряд новшеств в сфере поддержки для пенсионеров. Так, в частности, для одиноко проживающих пенсионеров увеличена доплата к пенсии до 20 тысяч рублей. Более 4,6 тыс. граждан пожилого возраста воспользовались системой долговременного ухода. Открыто 67 клубов «Активное долголетие», участниками проекта стали порядка 370 тыс. человек.

Отдельно Андрей Кирюхин остановился на теме поддержки участников СВО. На сегодняшний день уже 307 участников СВО прошли реабилитацию в центре «Ясенки».

«Из нового — это обучение ходьбе на протезе и активной коляске. Также ввели возможность женам и матерям бесплатно проживать совместно с бойцом в период его реабилитации. Завезли новое оборудование — стабилоплатформу, беговую дорожку с подвесом, барокамеру и аппарат обратной связи», — перечислил он.

В 2025 году планируется открыть еще один центр реабилитации и поддержки участников СВО — на базе центра для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха, который открылся в октябре 2024 года в подмосковном Сергиевом Посаде и принимает у себя жителей всех субъектов РФ в возрасте от 18 до 40 лет.

На развитие центра в 2025 году из регионального бюджета планируется выделить свыше 220 миллионов рублей. В том числе — на открытие нового направления. Предполагается, что курс реабилитации будет занимать 21 день. Проходить его смогут более 2 тысяч человек в год. Услуга для участников спецоперации бесплатная.

«В Московской области очереди нет. Все дети-сироты 18 лет обеспечиваются квартирами. При этом есть два варианта обеспечения — сертификат и аукцион. Соответственно, с 2025 года полномочия по обеспечению именно сертификатом детей-сирот мы поднимаем на региональный уровень. Планируем процент обеспечения сертификатами довести до 90%, сейчас он 83%. Плюсы в том, что ребенок может выбрать любую квартиру в любом муниципалитете и при желании добавить денежные средства свои, например, приобретя там квартиру побольше или поближе к центру», — отметил Кирюхин.

В 2025 году на обеспечение детей-сирот жильем предусмотрено 4,4 млрд. рублей.

Андрей Раздорский, заместитель министра здравоохранения Московской области отметил, что основные расходы системы обязательного медицинского страхования в связи с увеличением субвенции от федерального фонда выросли более чем на 30 млрд. рублей. Расходы на лекарства и расходные материалы, в том числе льготных категорий, увеличились почти на 4 млрд. рублей. Также увеличились расходы по обеспечению деятельности государственных учреждений.

«На оснащение оборудованием в 2025 году предусмотрено 13 миллиардов рублей, в том числе на передвижные комплексы, оборудование для детских учреждений, онкологии», — сказал он.

С 1 января 2025 года на 12% планируется повышение должностных окладов всех работников учреждений здравоохранения Подмосковья.

«Также в 2025 году наши бригады скорой помощи продолжат доставлять своих пациентов в случае перегруза, недостаточности коечного фонда или ремонтов оборудования, в учреждения здравоохранения Москвы. Практика показала достаточную эффективность, прежде всего для наших жителей. Эту работу мы будем продолжать», — добавил Раздорский.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Людмила Данилова рассказала про основные параметры бюджета ТФОМС на 2025 год. По ее словам, доходы и расходы ТФОМС Московской области в 2025 году составят 196,2 млрд. рублей. Основная часть расходов бюджета фонда за счет субвенций направляется на финансирование Московской областной программы обязательного медицинского страхования. Это 178 миллиардов рублей, из них непосредственно на оплату медицинской помощи, которая оказывается медицинскими организациями всех форм собственности, будет направлено 163 миллиарда рублей.

Объем финансирования первичного звена вырастет на 10 млрд. рублей или на 17,5%. Кроме того, на 11,3% увеличиваются посещения в рамках проведения диспансеризации. Дополнительно выделены нормативы по проведению диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Впервые установлены нормативы на посещение с профилактическими целями центров здоровья — это 5% работающих граждан.

Председатель контрольно-счетной палаты Московской области Виктор Королихин отметил, что проект бюджета соответствует бюджетному законодательству. Он размещен на портале «Открытый бюджет», законопроект поступил в установленные сроки. В законопроекте предусмотрены все основные характеристики.

«Законопроект в целом основывается на положениях послания Президента Федеральному Собранию, бюджетного прогноза, среднесрочного прогноза, Указа Президента РФ о национальных целях развития РФ, обращения Губернатора, проектов паспортов госпрограмм», — подчеркнул Королихин.

По итогам публичных слушаний от жителей региона поступило порядка 50 замечаний и предложений, от депутатов — 96.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.