В Мособлдуме прошла конференция XXIII областных Рождественских чтений

В Мособлдуме, в рамках XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтений, прошла конференция на тему: «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие представители Русской Православной Церкви, центральных исполнительных органов Московской области, муниципальных образований, молодежных, волонтерских и образовательных организаций.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, по традиции в рамках конференции участники говорят о тех ценностях, которые являются опорой в жизни каждого человека. В этом году акценты сделаны на просвещении и нравственности.

«Просвещение невозможно без глубокой нравственной основы. А нравственность — это и мораль, и честность, и благородство, и целомудрие. Поэтому сама нравственность обязательно стоит на духовном фундаменте. Мы прекрасно видим, что происходит в западном обществе, где ценности все больше размываются и подменяются. Мы же боремся за то, чтобы наши дети не жили в бездуховном мире, чтобы они передавали дальше истинные ценности. На это направлена государственная политика, за это идет сражение на полях СВО и в каждом сердце», — сказал Игорь Брынцалов.

Открыл конференцию заместитель председателя Мособлдумы. Олег Рожнов отметил, что в 2022 году Президент Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Документ является базовым для Мособлдумы. Парламент продолжает совершенствовать региональное законодательство в части патриотического и духовно-нравственного воспитания.

«Особое внимание мы также уделяем сохранению исторического наследия. Мы создали настольную игру „Мое Подмосковье“, благодаря которой наши дети знакомятся с историей, культурой и ценностями нашего региона. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы также издали детскую книгу „От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья“. На ее страницах — истории городов и населенных пунктов, в которых разворачивались события Битвы под Москвой. Тысячи экземпляров мы отдали в школьные, городские и сельские библиотеки, а также в молодежные центры и патриотические организации», — рассказал Олег Рожнов.

Депутат также отметил, что за счет приобщения к литературному, историческому и религиозному наследию формируется нравственное поколение.

«Именно от родителей ребенок должен в первую очередь узнавать про мир, про Бога, про свою страну. Большие и крепкие семьи — залог будущего Подмосковья и всей России. В нашем регионе порядка 1,2 миллиона семей с детьми, из них более 112 тысяч — многодетные. Важно, чтобы их было как можно больше», — рассказал парламентарий.

Для этого в Московской области действуют дополнительные меры поддержки для родителей с детьми — это различные выплаты и льготы. Мособлдума также учредила новую награду — орден «Родительская доблесть», которая подчеркивает вклад мамы и папы в воспитание детей.

В этом году в Московской области появился новый праздничный день — День многодетной семьи. Теперь он будет ежегодно отмечаться в регионе 11 октября. О том, как важен такой праздник, сказал Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Спасибо за принятие Дня многодетной семьи. Это важная и нужная дата, которая еще раз обращает внимание на такие семьи. Как сказал наш президент, многодетность — должна стать нормой в стране. Важно не только материально поддерживать, но и создавать высокую духовную мотивацию. Пусть те законопроекты, которые направлены на сохранение семьи и ее святости были близки всем жителям нашего региона и страны в целом», — сказал Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

На конференции особое внимание уделили Указу Президента Российской Федерации № 809 об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. О смысле Указа и о традиции русской этической мысли рассказал председатель Межъепархиального отдела по координации духовно-просветительской, образовательной, протоиерей Сергей Якимов.

Жанна Садовникова, заместитель президента Российской академии образования в своем выступлении сделала акцент на ценностных ориентирах современных студентов.

О возобновлении духовного образования в СССР после Великой Отечественной войны рассказал доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета и Коломенской духовной семинарии. Вадим Никонов также сделал акцент на возрождении московских духовных академии и семинарии.

О том, как важно начинать заниматься духовно-нравственным воспитанием с дошкольного возраста говорил Святослав Громов. Главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» также рассказал о российских проектах, которые направлены на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Спасибо участникам нашей конференции за глубокие выступления, за то, что поделились своим опытом и предложениями. Отдельные слова благодарности Русской Православной Церкви за инициативу проведения парламентских Рождественских чтений. Они стали важной площадкой для диалога между Церковью, государством и обществом. В очередной раз мы убедились, что чтения способствуют укреплению духовно-нравственных ценностей, позволяют обменяться мнениями и заручиться поддержкой единомышленников. Уверен, что этот диалог о вечном, затрагивающий разные темы, будет продолжен и в следующем году», — подытожил Олег Рожнов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.