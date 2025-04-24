В Мособлдуме прошла конференция на тему сохранения исторической памяти

В Мособлдуме в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества прошла конференция на тему «Города Великой Победы: историческая память и современное прочтение». В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители профильных министерств и ведомств, Русской православной церкви, религиозных конфессий, молодежных организаций, а также муниципальных образований Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открыл мероприятие председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. Он напомнил, что вклад в Победу городов и населенных пунктов Подмосковья отмечен почетными званиями федерального и регионального уровня. Так, Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск являются городами воинской славы. Почетное звание «Город трудовой доблести» носят Коломна, Ступино и Подольск.

«В 2015 году мы законодательно установили почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести». Оно присвоено уже 35 населенным пунктам. И эта работа продолжается. В ближайшее время рассмотрим ходатайства еще девяти населенных пунктов. В честь присвоения этого почетного звания обязательно устанавливается стела. С 2016 года стелы появились почти везде, кроме шести населенных пунктов. Мы выделяем средства на установку стел из регионального бюджета и нам важно понять, почему эта работа не везде проведена. Стела — это не только исполнение закона, это возможность для жителей прийти к ней, поклониться, возложить цветы», — отметил спикер регионального парламента.

Присвоение почетного звания, по словам Игоря Брынцалова, всегда сопровождается изучением архивных документов — это способствует активизации поисковой деятельности на территории муниципалитета.

«У нас в регионе 12 поисковых объединений, в которые входит 113 поисковых отрядов. Это более 3 тысяч человек. Ежегодно они находят и с почестями предают земле останки сотен защитников Родины. Так семьи узнают о боевом пути родственника. Появляется место, куда можно прийти и почтить его память. Наряду с опытными добровольцами в раскопках принимают участие кадеты, юнармейцы и студенты. Только в прошлом году они провели более 380 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, 94 из них — на подмосковной земле», — подчеркнул он.

Кроме того, Мособлдумой в 2017 году принят региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области». Теперь в Подмосковье официально отмечается восемь памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной.

«Среди них: День освобождения Московской области от фашистских захватчиков, День воинской доблести Подмосковья, День памяти Подольских курсантов и День памяти подвига героев-панфиловцев. На муниципальном уровне тоже существует практика установления памятных дат. И ее нужно развивать. На конференции мы этот вопрос подробнее обсудим», — озвучил некоторые темы конференции Игорь Брынцалов.

С приветственным словом от митрополита Крутицкого и Коломенского, Патриаршего наместника Московской митрополии Павла выступил архиепископ Подольский и Люберецкий, секретарь Архиерейского совета Московской митрополии Аксий.

Председатель Духовного управления мусульман, Муфтий Московской области Рушан Аббясов добавил к важным для Победы качествам — единство, мужество, веру в правоту своего дела, что продемонстрировал советский народ в годы Великой Отечественной войны.

«И сегодня, когда наши современники, участники специальной военной операции, совершают свой подвиг, они, по сути, продолжают ту самую историческую линию, линию защиты родной земли, защиты ценностей, которые не меркнут со временем: правда, справедливость и верность своим идеалам. И сегодня точно так же, если сравнить с нашей историей, мы собираем гуманитарные грузы, поддерживаем наших военнослужащих, поддерживаем их семьи. И в какой-то мере повторяются все те события, но сегодня мы видим, что все также — вместе, сообща, и православные, и мусульмане, и представители наших других религиозных конфессий борются с этим злом», — подчеркнул Рушан Аббясов.

Работа конференции началась с доклада заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова — он рассказал о сохранении наследия Великой Победы в Московской области, а также представил опыт и современные подходы в этой работе. В продолжении выступления парламентарий выступил с предложениями по внесению изменений в региональное законодательство. И первое касалось внесения изменений в закон Московской области «О почетном звании „Населенный пункт воинской доблести“».

«Прежде всего, поселениям, на территории которых расположены населенные пункты воинской доблести, следует рекомендовать установить памятную дату — День полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и ежегодно проводить тематические мероприятия. Второе предложение: дополнить закон Московской области „О патриотическом воспитании“ положением об информационном и методическом обеспечении патриотического воспитания», — сказал Олег Рожнов.

Тему установления факта геноцида народов Советского Союза на территории Московской области в период Великой Отечественной войны в своем выступлении поднял заместитель прокурора Московской области, государственный советник юстиции 3 класса Сергей Рокитянский. Соответствующее заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подано прокуратурой региона в Московский областной суд.

Выступающий привел много архивных сведений, в числе которых — неполные данные Чрезвычайной государственной комиссии при Совете Народных Комиссаров СССР. Согласно им на территории Московской области преднамеренно истреблены оккупантами 4 766 человек, в том числе 279 детей и 2 000 военнопленных.

«Решением Московского областного суда от 24 июля 2023 года заявление прокуратуры области удовлетворено в полном объеме. Уголовное дело по факту совершения геноцида в настоящее время находится в производстве Следственного комитета Российской Федерации, устанавливаются обстоятельства на территориях оккупированных немецко-фашистскими захватчиками регионов РСФСР, в том числе Московской области», — добавил Рокитянский.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов выступил на тему патриотического воспитания молодежи. Он призвал присутствующих молодых людей и девушек не стесняться новых идей и выступать с инициативами.

«Сейчас существует „Движение Первых“ — наконец-то появился институт для молодежи, внутри которого заложены мотивационные правила. Это здорово, это замена пионерии. Но нужны и атрибуты: гимны, флаги. Я понял, что необходима новая песня, которая станет гимном современной „пионерии“. Назвал ее „Песней первых“. Меня никто не заставлял этого делать — я просто почувствовал, что так нужно. И призываю молодежь и актив не ждать, когда сверху спустят критерии. Генерируйте то, что считаете важным. Нет ничего честнее собственного сердца. Если вы чувствуете, что что-то нужно сделать — действуйте», — обратился к молодежи Майданов.

Также депутат Госдумы выступил с несколькими инициативами.

«Хочу также затронуть тему, которая, возможно, требует региональной инициативы. Неоднократно слышал мнение об „Уроках о важном“. Они стоят первыми в расписании по понедельникам, и многие их пропускают — просыпают, опаздывают или просто не приходят. Предлагаю перенести эти уроки на третий или четвертый. Пусть они останутся в понедельник, но у школьников не будет возможности их пропустить. И еще один момент. По поводу недавно присвоенных званий городам предлагаю разработать единую модель проведения мероприятий, посвященных этому событию. Чтобы не было вопроса „Как проводить?“, — озвучил идеи Майданов.

С предложениями, направленными на благоустройство территорий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, выступил Евгений Афанасенков, первый заместитель министра благоустройства Московской области.

«Всего у нас в Московской области почти 2400 объектов, связанных с Великой Отечественной войной. Это и стелы, и памятники, и различные мемориальные комплексы, монументы, памятные доски и таблички, которые расположены в наших городах. За ними нужно следить. В настоящее время главы ежегодно приводят эти территории и объекты в порядок вместе с волонтерами, силами своих муниципальных предприятий. Мы хотим выйти с инициативой — сформировать на следующий год отдельное мероприятие, в рамках которого данные памятники должны будут капитально отремонтированы, а прилегающие территории приведены в порядок, хотя бы с минимальным набором работ: с установкой видеонаблюдения, освещения, твердых покрытий и подходов, малых архитектурных форм, урн и скамеек, и при необходимости с проведением озеленения», — предложил он.

Опытом работы по увековечению памяти о событиях Великой Отечественной войны в Подольске поделился глава округа Григорий Артамонов. В городе многие улицы носят имена Героев войны, также о подвигах подольчан свидетельствуют памятники, в Подольском выставочном зале работает зал боевой славы, а в школьных музеях — уникальные выставки с экспонатами, добытыми самими учащимися.

Большую работу в этом направлении проводит и Московская областная общественная организации ветеранов и пенсионеров войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

«В целях увековечения памяти о мужестве и героизме старших поколений в годы Великой Отечественной войны в Московской области по инициативе нашей ветеранской организации при поддержке органов власти уже много лет издается книга памяти. Изданы 32 тома, где увековечены имена 370 тысяч подмосковных жителей, погибших на фронтах тех огненных сражений и 18 томов в 23 книгах, где увековечены 98 тысяч фамилий из 115 тысяч защитников Родины, погибших на подступах к Москве Есть поручение нашего оргкомитета „Победа“, чтобы вот эти книги были оцифрованы. Я надеюсь, что и органы власти, и общественные организации включатся в эту работу, и мы поручение нашего обязательно выполним», — отметил председатель организации Виктор Пикуль.

Также о своей работе по сохранению истории рассказал молодежный парламент. В рамках конференции молодые люди внесли свои предложения.

«Мы вышли с инициативой озвучивать почетные звания населенных пунктов при прибытии туда на электричке, поезде или автобусе. Эта идея сейчас в проработке с профильным комитетом Мособлдумы и Минтрансом. От «Мострансавто» мы получили подтверждение, что такая работа будет проделана. И мы ведем работу по озвучиванию населенных пунктов. Мы знаем, что не заменим голосов тех, кто прошел войну. Но мы обязаны сделать все, чтобы их подвиг не стал просто датой в календаре. Пока мы действуем, Победа продолжается», — подчеркнула председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

После выступления спикеров Игорь Брынцалов подвел итоги конференции.

«Мы должны двигаться вперед и вовлекать в эту работу нашу молодежь, ветеранов, воинов спецоперации, глав городских округов и общественные организации. Это большое и важное дело. Все сегодняшние выступления и предложения должны быть четко выстроены и проработаны вместе с нашими министерствами и муниципальными образованиями. Необходимо выстроить единую стратегию, которая продолжит эту работу», — добавил он в завершении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.