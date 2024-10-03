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В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единой России» за сентябрь

На заседании Мособлдумы под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова огласили итоги работы за сентябрь. За месяц депутатами было проведено более 850 различных мероприятий в муниципалитетах. Ключевым направлением по-прежнему остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Депутатский корпус продолжает активно участвовать в мероприятиях, связанных с помощью военнослужащим и их родным. Так, в сентябре коллегами по фракции было проведено порядка 70 мероприятий, организованы встречи со 153 семьями участников СВО», — сказал Брынцалов.

В ходе таких встреч поступило свыше 80 вопросов, большая часть из них уже решена.

«Большинство вопросов касалось юридической помощи, а также социальной поддержки. Вопросов здравоохранения и образования», — добавил Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в сентябре не прекращалась работа по сбору гуманитарной помощи фронту. За месяц депутаты фракции в Мособлдуме отправили более 12 тонн различных гумгрузов.

Так, Олег Гаджиев приобрел хозтовары, продукты, средства гигиены для военнослужащих и оказал материальную помощь семьям бойцов. Эдуард Живцов закупил автозапчасти, обмундирование и медикаменты на фронт. Михаил Раев материально помог воинской части. А Александр Легков лично доставил в пункты временного размещения Курской области мебель, школьные принадлежности и спортивный инвентарь.

Еще одной важной составляющей работы, со слов Игоря Брынцалова, стали мероприятия по контролю реализации Государственных программ Московской области.

«Отмечу, что данная работа напрямую связана с реализацией наказов наших избирателей в рамках народной программы партии «Единая Россия». Таких мероприятий в сентябре было свыше 110. Они касались тематики благоустройства, капитального ремонта и оснащения оборудованием объектов образования, культуры и спорта», — резюмировал Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.