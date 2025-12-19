В Мособлдуме открылась выставка «Дорогами Великой Победы»

В Мособлдуме открылась выставка работ художников из Московской и Тверской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик «Дорогами Великой Победы». Участие в торжественном мероприятии приняли депутаты, художники, члены Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Московской области, Всероссийской творческой организации «Союз художников России», региональной Луганской общественной организации «Союз художников Луганской Народной Республики», Творческого союза «Союз художников Донецкой Народной Республики», Московского областного молодежного парламента. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Приветствовал участников заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

«Сегодня мы все встретились в стенах Московской областной Думы, чтобы вместе пройти „Дорогами Великой Победы“. Для нас данная выставка — это культурный живой мост между традиционно русскими регионами, которые в ту Великую войну встали на защиту Родины. Встали все: и рабочие, и учащиеся, и студенты, и колхозники. Это серьезный вклад был в нашу Победу. Это мост между эпохами, между подвигом наших прадедов, дедов во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну и подвигами, которые сейчас внуки, правнуки тех победителей, совершают в зоне специальной военной операции», — отметил Олег Рожнов.

Депутат поблагодарил всех причастных к выставке, а также вручил награды и памятные подарки.

Как отметил руководитель проекта, член-корреспондент Российской академии художеств, председатель Регионального отделения Творческого союза художников России по Московской области Андрей Архипов, в рамках проекта проводятся обменные выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, художников из Московской и Тверской областей в ДНР и ЛНР и художников из ДНР и ЛНР в Московской и Тверской областях.

«В проекте принимают участие 77 художников — живописцев и графиков из Московской и Тверской областей и 56 художников из ЛНР и ДНР. Выставки уже прошли в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Луганске, Краснодоне, Алчевске, Электростали, Зарайске и сегодня в Красногорске. В январе–марте 2026 года планируем провести выставки в Твери, Торжке и Ржеве», — сказал Андрей Архипов.

К собравшимся также обратилась ведущий советник Министерства культуры ДНР, член Союза художников ДНР Анаит Агабекян.

«Сегодня мы представляем проект «Дорогами Великой Победы», приуроченный к празднованию восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. События прошлой войны и нынешней специальной военной операции, словно наложились друг на друга. Мы видим те же бесчинства фашиствующих националистов на оккупированных территориях. Видим, как ведется борьба за те же ключевые высоты и транспортные развязки. Мы видим победное освободительное движение нашей русской армии как и 80 лет назад. Художники Донбасса, остро ощутив на себе эту вневременную связь событий в каждом своем произведении, посвященном Великой Отечественной войне, неизбежно вкладывают современный контекст, проводят весьма зримые параллели», — рассказала Анаит Агабекян.

По словам председателя Профильного комитета Линары Самединовой, «данная экспозиция — не просто картины. Это взгляд на нашу общую историю, на трагедию и триумф, на боль потерь и радость мирного неба. Это мост, который искусство строит поверх любых разделений, напоминая о том, что нас объединяет».

Всего на выставке представлено 30 работ. В завершении мероприятия участникам провели экскурсию и рассказали подробнее о картинах.

Как рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, для руководства области, общественных организаций, для представителей различных сфер деятельности одна из главных задач — укрепление связи поколений и поддержка тех, кто сегодня стоит на страже мирной жизни и суверенитета нашей Родины.

В этом году Московская областная Дума провела ряд тематических мероприятий, акций и культурных проектов, в том числе:

Региональную конференцию «Города Великой Победы»;

Выставочные проекты «Отец Героя» и «Дети Героев», посвященные семьям участников специальной военной операции;

Художественную выставку «80 весна Великой Победы»;

Выставки фоторабот «Защитники земли русской» и «Хроники террора украинского неонацистского режима».

«Также мы выпустили путеводитель юного патриота Подмосковья «От обороны к Победе», провели Московский областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Это одни из тех шагов, которые прививают молодому поколению интерес к прошлому, настоящему и будущему своей страны. Сегодня мы открыли выставку «Дорогами Великой Победы». И это станет финальным аккордом насыщенного года. Выставка объединяет в себе главные смыслы: историческую память, преемственность поколений и культурное единство», — подытожил Игорь Брынцалов.

Возрастных ограничений у работ, представленных на выставке, нет.

