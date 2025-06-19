В Мособлдуме открылась фотовыставка «Защитники земли русской»

В Мособлдуме состоялось торжественное открытие фотовыставки «Защитники земли русской». На выставке от благотворительного фонда «Восход надежды» были представлены фотоработы волонтера фонда Заура Карамызова. На фото запечатлены участники СВО, фотосюжеты с эпизодами боевой работы, поселки и города, мирные жители в зоне проведения СВО, работа боевой техники. Основной целью данного проекта является формирование понимания исторического значения СВО. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Выставка уже объехала несколько регионов и была показана в Московской, Тамбовской, Липецкой и Архангельской областях, в Москве и удостоилась положительных отзывов.

От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова участников мероприятия поприветствовал его заместитель Олег Рожнов.

«За всю многовековую историю России практически каждое столетие мы отражаем атаки и агрессию того или иного союза государств, той или иной державы. К сожалению, наши партнёры за рубежом не читают историю и не знают, что все, кто к нам приходил с мечом — были обращены вспять или вовсе разбиты. И для того, чтобы наша молодежь, наши дети помнили этот подвиг, сначала эти знания им передавались через летописи и книги, позже, уже в 20-21 столетиях — через фотографии и видео. А некоторые фотографии, как мы знаем, говорят и дают прочувствовать гораздо больше, чем прочитанные несколько десятков страниц книги. Настолько они содержательны и подчеркивают героизм ситуации, трагизм тех событий, которые мы сегодня переживаем», — сказал Рожнов.

Он добавил, что все это героическая история нашей страны.

«И выставка, которая еще раз показывает нам ратные будни наших ребят на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, очень важна. И в очередной раз здесь сотни человек, проходя мимо, видя фотографии, остановятся, задумаются, вспомнят тех, чью память мы будем чтить, кто уже погиб в зоне СВО. К сожалению, ни одна война не обходится без потерь. И, конечно, мы посылаем свою мысленную благодарность и признательность через километры туда, нашим ребятам вместе с гуманитарной помощью, которую сегодня собирает не только каждый депутат, но и каждый неравнодушный житель», — сказал Олег Рожнов.

Руководитель благотворительного фонда «Восход надежды» Роман Назыров подчеркнул, что «эта выставка проходит не в первый раз, и каждый раз это очень волнительно. Наш сын Андрей погиб, выполняя свою боевую задачу. Президент Владимир Владимирович Путин сказал очень правильные слова, пытаясь поддержать жен и матерей, что только русский воин может с таким самопожертвованием выполнять свои задачи.

Позывной Андрея был «Поэт», он очень много писал — стихи, прозу, эссе, статьи. Это были размышления о будущем, о Родине, о России, о русском народе. Для нас эти записи стали своего рода манифестом. В одном из эссе Андрей писал, что возрождение России произойдет тогда, когда наступит время молодых героев, когда молодые, совершая героические поступки, вернут честь и достоинство своей Родины. Выполняя заветы нашего сына, мы движемся в этом направлении», — рассказал Роман Назыров.

Он также отметил, что выставка появилась благодаря фотографу Зауру Карамызову.

«Познакомившись с Зауром ближе, я понял, что он не просто человек с фотоаппаратом. Он умеет видеть то, что другие не замечают, замораживать исторические моменты. Это дар, который позволяет нам прикоснуться к истории», — сказал Назыров.

«Когда я фотографирую, я останавливаю мгновение. Мне кажется, будто сама жизнь замирает. Через фотографию я передаю свое отношение к происходящему», — поделился автор работ Заур Карамызов.

В ходе мероприятия благодарственным письмом Мособлдумы за добровольческую (волонтерскую) деятельность и активную жизненную позицию были награждены:

Назыров Роман Александрович — руководитель благотворительного фонда «Восход надежды»;

Карамызов Заур Анатольевич — волонтер благотворительного фонда «Восход надежды», фотограф, председатель Союза фотографов и кинематографистов «Новатор»;

Рузанов Дмитрий Евгеньевич — волонтер благотворительного фонда «Восход надежды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.