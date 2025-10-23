В Мособлдуме открылась фотовыставка «Дети Героев»

В Московской областной Думе открылась выставка фоторабот «Дети Героев». Она подготовлена Комитетом семей воинов Отечества Московской области и направлена на сохранение памяти о героях спецоперации, отдавших жизнь за Россию. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На мероприятии присутствовали депутаты Мособлдумы, представители региональных отделений Союза женщин России и Фонда «Защитники Отечества», Русской православной церкви, Ассоциации ветеранов СВО Московской области, Комитета семей воинов Отечества Подмосковья. И главные гости — семьи погибших участников специальной военной операции из 6 муниципальных образований Подмосковья, принявшие участие в фотопроекте.

«Смотрящие на нас воины завещали быть сильными, любить свою страну и быть достойными их жертвы. Они отдали жизнь за будущее России. Наша обязанность — сохранить память о каждом. Для этого мы увековечиваем память погибших Героев СВО из Подмосковья, проводим такие важные выставки, как эта», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента отметил, что данная экспозиция — это часть проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений», который реализуется в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы. По словам парламентария, с начала года проведено почти 10 тысяч мероприятий с участием актива партии и сторонников: Уроки мужества, открытие Муралов и Парт Героев, возрождение работы школьных музеев и другие.

«Наша память не должна никем и ничем вымываться. Мы должны помнить все и ценить. Поэтому, прежде всего, огромная благодарность родным за вашу веру, за то, что вы делаете, за ваше мужество. Мы скорбим вместе с вами и будем все делать для того, чтобы память о наших героях, отдавших свою жизнь за родное Отечество и за наше будущее, была вечной», — добавил Игорь Брынцалов и вручил родным погибших бойцов Почетные грамоты Московской областной Думы.

Торжественная часть продолжилась выступлением председателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области, заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилла Лосунчукова.

«Сейчас мы одной большой командой — это правительство Московской области, Ассоциация ветеранов СВО, Фонд „Защитники Отечества“, Комитет семей воинов Отечества, Мособлдума — делаем все для наших участников и приближаем нашу страну к нашей великой Победе, — подчеркнул он и обратился к организаторам мероприятия и семьям героев. — Большие слова благодарности всем тем, кто принял участие в этой фотовыставке, кто приложил свою душу, искренность и низкий поклон присутствующим сегодня семьям, которые находят силу духа, здесь с нами, выражают свои эмоции. И вечная память нашим героям».

Со словами поддержки к родным погибших бойцов обратилась руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова: «Мы — с молитвой и верой за всех наших ребят кто там, на передовой, и за каждого пацана, который сейчас не с нами, но останется в нашей памяти навсегда».

Благочинный церквей Орехово-Зуевского округа иеромонах Андрей Коробков передал слова поддержки от епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. И пожелал присутствующим женщинам и детям — ангелам-хранителям погибших героев — сил, терпения и всех благ.

В ходе мероприятия дети погибших участников СВО в честь своих отцов читали стихи. Сыновья Олега Моисеенкова — Иван и Роман — выбрали стихотворение «Мой папа погиб на войне». Дочери Дениса Барабанова — «Я всегда буду папой гордиться».

«Пронесу я сквозь долгие годы, боль и память об этой войне. И рассказывать буду народу, как мой папа был предан стране. Было трудно, но он не сдавался. Было больно, но он не кричал. До последнего вздоха сражался и победу в войне приближал. Жизнь его в один миг оборвалась, у героя такая судьба. У меня о нем только память осталась, я ее пронесу сквозь года», — прозвучали трогательные строки из уст Кристины и Софии Барабановых.

Стихотворение девочек официально открыло экскурсию по выставке. Которая как раз началась со знакомства с фотографией семьи Дениса Барабанова.

«В 2023 году он добровольцем ушел на СВО, — начала рассказ о своем супруге Яна Бердникова. — Он в 2022-м уже собрался туда уходить. В итоге я целый год его отговаривала. Он прошел обучение, и его сразу направили в зону специальной операции. Через месяц он уже был на линии боевого соприкосновения, и еще через месяц — погиб. Он у нас настоящий патриот. Он не мог никак остаться в стороне. Всегда говорил, как так, там ребята, а я тут. Как в глаза им потом смотреть буду. Он очень любил свою родину, и он готов был за нее умереть. Даже когда он уходил, он говорил: „я не боюсь смерти“.

Еще на одной фотографии — семья Дмитрия Судоргина держит портрет своего родного человека с позывным «Гном». Сестра погибшего бойца Ольга Варганова призналась, брат всегда был настоящим, героем при жизни — им же остался после гибели.

«Он — мужчина с большой буквы: смелый, сильный, ответственный, — поделилась она воспоминаниями со слезами на глазах. — Войти в ряды бойцов социальной и военной операции — это был его осознанный выбор. И вся наша семья считает, что это было все не зря. Мы гордимся им. И как говорят — воин жив, пока о нем помнят. Поэтому данные мероприятия позволяют нам не забывать, чтить память наших героев, не совершать каких-то ошибок, потому что мы опираемся на их опыт, на их подвиги. Просто это очень важно. И важно для всех нас».

Экспозиция насчитывает 23 фотографии — 23 уникальные истории о настоящих патриотах, о героях России. Планируется, что выставка будет представлена во всех городских и муниципальных округах Подмосковья.

