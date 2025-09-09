В Мособлдуме обсудили вопросы сотрудничества с представителями провинции Цзянсу

Во встрече приняли участие депутаты Тарас Ефимов, Андрей Голубев, Игорь Исаев, Владислав Мирзонов, а также руководитель аппарата Московской областной думы Артур Шенкао.

Открывая встречу, Тарас Ефимов отметил, что отношения между Московской областью и Китайской Народной Республикой, в частности с постоянным комитетом собрания народных представителей провинции Цзянсу ежегодно развиваются.

«Это уже не первый визит делегации в Подмосковье. Отрадно, что коллеги из КНР постоянно интересуются, как развивается законодательство именно в Подмосковье. И мы всегда рады делиться опытом и одновременно перенимать что-то и для себя. Один из вопросов встречи касался инвестирования провинции Цзянсу в предприятия Московской области и наоборот. Перспективы у российско-китайских отношений достаточно положительные и такие встречи их только укрепляют», — рассказал Тарас Ефимов.

«Выражаю искреннюю благодарность за приглашение в Московскую область. Китай и Россия — это добрые соседи, которые всегда рядом, это верные друзья и хорошие партнеры во взаимных достижениях. С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией сформировался дух стратегического взаимодействия, в частности с Подмосковьем», — обратился к присутствующим Тан Чжишуй, заместитель председателя комитета по бюджету постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянцу.

Особое внимание на встрече уделили вопросам законодательного регулирования при вспышке новых инфекций. Подробнее об этом рассказал Андрей Голубев.

«События, связанные с новой коронавирусной инфекцией, поставили перед нами новые задачи. В том числе и принятие новых законов в Российской Федерации. Именно власти региона определяют, как реагировать, а решение об ограничениях принимается губернатором субъекта. Во время пандемии в Московской области было развернуто несколько тысяч дополнительных мест в больницах. В России достаточно быстро появилась своя вакцина. Это позволило сократить число заболевших и умерших. На сегодняшний день в регионе развернута сеть крупных современных лабораторий, позволяющих оперативно реагировать на появление новых патогенов. Разумеется, эти вопросы решаются на государственном уровне», — отметил Андрей Голубев.

Интересовалась делегация и сферой сельского хозяйства. В частности, какие меры поддержки оказываются сельхозпроизводителям. Подробнее об этом рассказал Игорь Исаев.

«Государство и мы как законодатели уделяем развитию сельского хозяйства особое внимание. В Московской области существует множество мер поддержки: тут и субсидии на строительство, и на производство различной продукции: молока, зерна, овощей, повышение урожайности почв, приобретение техники, проведение племенной работы с животными, развитие мелиорации земель и многое другое. Еще один важный момент — это налогообложение сельхозпроизводителей. В Подмосковье мы установили нулевую ставку единого сельхоз налога, это позволяет нашим предприятиям направить эти средства на развитие и модернизацию производства», — отметил Игорь Исаев.

В рамках рабочего визита делегация постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзянсу также посетит медицинские учреждения, туристические объекты и агрохолдинг в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.