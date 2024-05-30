В Мособлдуме обсудили вопросы поддержки социальных предприятий

В Мособлдуме состоялась рабочая сессия «Подмосковный бизнес: актуальные вопросы», в ходе которой обсуждались вопросы поддержки социальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что социальное предпринимательство находится на пересечении благотворительности и бизнеса.

«Это те предприятия, которые решают разнообразные социальные проблемы, помогают людям, принимают на работу граждан из социально уязвимых категорий. Это важная и нужная работа, поэтому нам необходимо понять, какие еще шаги навстречу бизнесу мы можем сделать», — отметил Рожнов.

Проект «Предпринимательство»

Координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» в Московской области Сергей Двойных рассказал о реализации проекта.

«Ключевая задача проекта — это прямой диалог между бизнесом и властью. Выявление тех проблем, которые волнуют бизнес. И на основе их анализа формирование решений, корректировок нормативно-правовых актов, которые необходимы для того, чтобы инвестиционный и предпринимательский климат, прежде всего для малого среднего бизнеса, был максимально комфортным», — подчеркнул Двойных.

Он также отметил, что за прошедший период было провелено достаточно большое количество мероприятий.

«Это не только встречи, совещания, но и посещение предприятий, общение с коллективами для того, чтобы понимать проблематику», — отметил он.

В рамках проекта было проведено 381 встреча с бизнесом, 5 рабочих сессий, 478 посещений предприятий.

Примеры реализованных инициатив:

Предложение: Исключить проведение специальной оценки условий труда в организациях, которые не относятся к опасным производственным. Результат: С 1 марта 2023 года вступил в силу Приказ Минтруда РФ, определяющий особенности проведения СОУТ в организациях, которые относятся к микропредприятиям.

Предложение: Установить обязательность письменных рекомендаций по вопросам, которые могут повлечь привлечение к административной ответственности. Результат: Реализовано на территории Московской области. Обязательность письменных рекомендаций закреплена ведомственными НПА.

Предложение: Включить положение о проведении профилактического визита по заявлению предпринимателя. Результат: Принят Федеральный закон, который в том числе включает изменение — «Контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с заявлением о проведении в отношении его профилактического визита».

«На базе прошедших мероприятий, у нас было сформировано более 500 различных инициатив и предложений. Было сформировано 14 блоков по направлениям инициатив. И каждую инициативу мы сопровождаем», — отметил Двойных.

Поддержка социальных предприятий

Начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Людмила Лисятникова подчеркнула, что Московская область уже несколько лет занимает первое место в РФ по количеству социальных предприятий.

По итогам прошлого года в перечень входит более 1 тыс. социальных предприятий, в этом году их количество также превысит 1 тыс.

С 2020 года количество социальных предприятий в перечне увеличилось на более чем 240%. В 2020 году их было порядка 300.

Социальное предпринимательство делится на четыре категории:

Первая (59 МСП) — трудоустройство социально уязвимых категорий граждан. Это пенсионеры, инвалиды, одинокие матери. А в этом году добавилась ещё одна категория — индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами и осуществляют свою деятельность без привлечения работников.

Вторая категория (2 МСП) — продажа товаров и оказание услуг, производимых или оказываемых социально уязвимым категориям. Это творческие мастерские «Серебряные года» в Одинцово, которые занимаются трудоустройством пенсионеров, проводят много различных мероприятий для них и реализуют произведенную ими вязаную продукцию и игрушки. Еще одно предприятие из Бронниц «ПДС Инвест» трудоустраивает осужденных граждан, они занимаются строительными работами.

Третья категория (199 МСП) — производство товаров или оказание услуг для социально уязвимых категорий граждан. В основном это медицинские центры, которые оказывают услуги по реабилитации инвалидов, занимаются с детьми с различными заболеваниями. Есть организации, которые занимаются уходом за пожилыми людьми, также которые производят продукцию для таких категорий граждан, например, протезы, ортопедические корсеты, ортопедическую обувь.

Четвертая категория (749 МСП) — деятельность направлена на достижение общественно полезных целей. Например, частные детские сады, различные детские центры, секции, кружки.

Статус социального предприятия дает малому и среднему бизнесу доступ к различным мерам поддержки в соответствии с федеральным законодательством.

Статус необходимо подтверждать ежегодно, при этом Московская область стала первым регионом, где реализована услуга по включению в перечень социальных предприятий в электронном виде. Документы можно подать на инвестиционном портале Московской области.

Более 95% предприятий, включенных в перечень, получали различную поддержку от государства.

Людмила Лисятникова подробно остановилась на мерах поддержки в Московской области.

Ежегодно социальным предприятиям в Подмосковье предоставляются субсидии до 85% произведенных затрат на аренду, коммунальные услуги, приобретение оборудования, обучение персонала. Максимальный размер субсидии — 2 млн рублей.

В 2024 году на предоставление субсидий предусмотрено 100 млн рублей. В 2023 году получателями стали 53 предприятия.

Помимо этого, также предусмотрены гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих. Размер гранта — до 500 тыс. рублей. 2023 году получателями гранта стали 433 предприятия.

Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы по специальной программе «Социальный бизнес». Сумма займа — до 2 млн рублей по ставке 2%. Срок — до 36 месяцев.

С этого года оформить льготный кредит также могут ИП, являющиеся ветеранами боевых действий, и юридические лица, доля участия в уставном капитале которых одного или нескольких физических лиц — ветеранов боевых действий превышает 50%.

Всего в прошлом году льготными микрозаймами воспользовались 68 социальных предприятий.

Помимо этого, у социальных предприятий есть возможность воспользоваться банковским кредитованием под поручительство Московского областного гарантийного фонда.

Всего прошлом году в Московской области региональную финансовую поддержку получили 554 социальных предприятий на сумму 415 млн рублей.

Помимо финансовой поддержки, для социальных предприятий предусмотрены различные обучающие курсы и мероприятия. Также проводится региональный этап всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства. В прошлом году на региональный этап конкурса было подано 28 заявок и выбрано 9 победителей, из которых двое победили на федеральном уровне.

Начинающие предприниматели могут воспользоваться социальным контрактом для открытия своего дела. На развитие бизнеса можно получить до 350 тыс. рублей.

Для впервые зарегистрированных ИП действуют двухлетние «налоговые каникулы». Ими могут воспользоваться ИП, использующую упрощенную систему налогообложения по 18 видам деятельности и ИП, использующие патентную систему по 5 видам деятельности.

Предложения от предпринимателей

В ходе сессии у представителей предпринимательского сообщества была возможность высказать свои предложения.

Светлана Нелепова является основателем творческих мастерских «Серебряные года» в Одинцово. Она отметила сложности в части трудоустройства инвалидов и пожилых граждан. «Они получают различные льготы и надбавки и поэтому постоянно уходят. Поэтому мы стараемся, чтобы у них был такой доход, чтобы им было не критично потерять какие-то льготы».

«В некоторых регионах для социальных предпринимателей предусмотрены льготы по упрощенной системе налогообложения. Мы просим рассмотреть такие льготы в Московской области для тех, кто трудоустраивает социально уязвимые категории. Тогда эти сложности, которые возникают при трудоустройстве, мы сможем компенсировать», — сказала Светлана Нелепова.

«Рассмотреть вопрос о снижении ставки УСН для организаций, трудоустраивающих социально уязвимые категории, вполне целесообразно. Регион имеет право установить такую налоговую льготу», — прокомментировала Людмила Лисятникова.

Светлана Нелепова также предложила оказать содействие в продвижении услуги по инклюзивному образованию.

Индивидуальный предприниматель Лия Катилевич организовала школу иностранных языков в Красногорске.

«Не секрет, что в сфере образования очень много конкурентов. Почти в каждом доме есть частные детские сады, курсы иностранных языков и многие наши конкуренты работают без лицензии», — рассказала она.

«Здесь целесообразно рассмотреть вопрос о введении дополнительных баллов при получении субсидии тем предприятиям, у которых есть образовательная лицензия», — отметила Людмила Лисятникова.

Директор сети образовательных центров в Чехове Елена Зименкова рассказала, что сейчас организация готовится к тому, чтобы стать частной школой и получить аккредитацию

«Но мы столкнулись с тем, что не во всех муниципалитетах есть поддержка социальных предприятий», — отметила Зименкова.

Людмила Лисятникова пояснила, что на муниципальном уровне предусмотрена только имущественная поддержка социальных предприятиях, она оказывается в 48 городских округах. У предпринимателей есть льготы по аренде имущества

Светлана Романова ведет свою деятельность в Коломне с 2011 года — у нее частный детский сад, детский клуб. Она отметила, что социальным предприятиям нужна информационная поддержка. Она объяснила, что социальному предпринимателю сложно размещать информацию о своей деятельности в МФЦ, больницах, школах. Но при этом важно, чтобы как можно больше людей знало об их работе. Кроме этого, нужна помощь с размещением рекламы на билбордах.

Подводя итоги заседания, Олег Рожнов подчеркнул, что все прозвучавшие предложения будут собраны и проработаны Мособлдумой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.