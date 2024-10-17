В Мособлдуме обсудили реализацию упрощенного порядка прав на объекты недвижимости

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел в здании регионального парламента расширенное заседание на тему реализации в 2023–2024 годах в Подмосковье упрощенного порядка оформления гражданами прав на объекты недвижимости в рамках «дачной», «гаражной» и «лесной» амнистий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие представители министерства имущественных отношений и комитета лесного хозяйства Московской области, регионального управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и другие эксперты. Органы местного самоуправления присоединились ко встрече по ВКС.

«По поручению председателя думы Игоря Юрьевича Брынцалова мы собрались сегодня, чтобы актуализировать информацию, касающуюся оформления гражданами объектов недвижимости, расположенных на территории Московской области. Нам важно понять и оценить, как в регионе организована работа по содействию населению в оформлении в упрощенном порядке жилых и садовых домов, гаражей и земельных участков, на которых они расположены, определить проблемные вопросы, возникающие у граждан в процессе регистрации, и определить пути их решения», — сказал председатель комитета Владимир Шапкин.

Парламентарий проинформировал участников о принятом на днях Госдумой законе, который установил в рамках «дачной амнистии» упрощённый порядок оформления прав граждан на: сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки, дома блокированной застройки и гаражи разной этажности.

В ходе заседания был озвучено, что «дачная амнистия» действует в России с 1 сентября 2006 года. За это время она не раз продлевалась и претерпевала изменения, а в июле 2022 года действие амнистии продлили до 1 марта 2031 года. Она позволяет гражданам оформлять в собственность строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов в ускоренном порядке — за 3 дня, а при подаче через МФЦ — за 5 рабочих дней.

«За 9 месяцев 2024 года в Московской области в рамках «дачной амнистии» зарегистрировано более 66 тысяч объектов недвижимости, что составляет 95% от плана, из них свыше 50 тысяч — это индивидуальные жилые дома с налоговым потенциалом — 207,2 миллиона рублей. Лидерами по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в упрощенном порядке за указанный период стали городские округа Раменский, Дмитровский и Истра», — сказала начальник управления оценки и оспаривания кадастровой стоимости министерства имущественных отношений Московской области Александра Шевелева.

Она добавила, что в Московской области ведется активная работа по информированию граждан о возможности оформления прав граждан в рамках «дачной амнистии». Так, с начала года 2024 года проведено более 39,7 тысячи обходов и направлено почти 39 тысяч уведомлений о необходимости регистрации недвижимости.

Кроме того, по информации директора Красногорского филиала ГБУ «БТИ Московской области» Татьяны Люлиной, благодаря сервису помощи в регистрации — услуга «под ключ» — в регионе максимально облегчен процесс оформления объектов недвижимости.

«Только, начиная с 2024 года, нашему населению оказано более 6 тысяч услуг по подготовке документов для регистрации объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии» и более 4 тысяч услуг — «гаражной амнистии», — дополнила она.

Информация докладчика стала поводом перейти к следующей теме — «гаражной амнистии». Закон о ней вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он позволяет жителям Подмосковья бесплатно оформить в собственность не только гаражи, но и землю под ними. Сделать это можно по упрощенной схеме до 1 сентября 2026 года.

Как пояснил заместитель начальника отдела государственного кадастрового и государственной регистрации прав управления Росреестра по Московской области Олег Копылов, в ЕГРН содержатся сведения о 7 115 объектах и 15 636 земельных участках.

«Если по динамике смотреть, по годам, «гаражная амнистия» набирает обороты. Но есть проблематика со стороны кадастровых инженеров, которые не понимают что это такое. Поэтому мы стали проводить разъяснительную работу. Методические рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы также можно найти на официальном сайте Росреестра», — подчеркнул он.

О «лесной амнистии» с докладом выступил Сергей Гирко, заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области. Он пояснил, что данная амнистия предполагает приведение в порядок статуса земельных участков, по которым данные ЕГРН противоречат данным из государственного лесного реестра (ГЛР). Если право на участок возникло до 1 января 2016 года, то сведения из ЕГРН становятся приоритетными, а собственники могут подать на «лесную амнистию».

«В рамках первого этапа реализации «лесной амнистии» в регионе с 2018 по 2022 год приведены в соответствие 132 тысячи участков, которые имели пересечении с лесным фондом, в 2023 году — 25 тысяч участков, в 2024 году — 21 тысяча», — озвучил Сергей Гирко.

«С момента вступления в силу 280-го федерального закона в управление поступило около 13 тысяч заявлений от правообладателей земельных участков. Фактически по «лесной амнистии» проходит более 99% заявлений. То есть 1% — это не совсем добросовестные граждане, которые пытаются либо увеличить свой земельный участок за счет лесного фонда или уточняют границы не там, где участок должен стоять», — сказал эксперт отдела государственного учета и государственной регистрации прав управления Росреестра по Московской области Антон Герасимов.

В режиме ВКС участвующие в мероприятии представители администраций подмосковных горокругов могли поделиться своими успехами. Так, начальник управления земельных отношений администрации Раменского округа Владимир Янусов и его заместитель Евгений Соколов рассказали о своем опыте реализации мероприятий в рамках «гаражной амнистии».

«Администрацией на постоянной основе ведется работа в этом направлении. Так, в 2023 году было предоставлено 248 земельных участков в собственность бесплатно, из них 164 — на территории ГСК и 84 — под отдельно стоящими гаражами. В 2024 году наблюдается динамика роста. На этот период уже предоставлено 249 земельных участков. Рост составил 75%. Это высокая цифра. Данная работа продолжается, и в целях разъяснительной работы по вопросам порядка оформления земельных участков под гаражами администрацией проводится системная работа — объяснения, консультации для граждан», — подчеркнул Янусов.

«Есть проблемы с предоставлением документов, подтверждающих реализацию права на гаражную амнистию, поскольку меняются часто председатели в ГСК, теряются землеотводные документы. В этом плане нам помогают коллеги из БТИ, находят какие-то архивные справки, на основе которых уже мы помогаем людям реализовать свое право на бесплатное получение земельных участков», — отметила начальник управления земельных отношений администрации городского округа Истра Екатерина Никитина.

В завершении мероприятия всем желающим была дана возможность задать свои вопросы и получить разъяснения на волнующие темы. Все предложения, по словам Владимира Шапкина, озвученные в ходе заседания, будут проработаны комитетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.