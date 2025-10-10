В Мособлдуме обсудили проблемы и вопросы в ИЖС и пути их решения

В конференц-зале регионального парламента прошла Открытая трибуна, посвященная проблемам и вопросам в индивидуальном жилищном строительстве. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители торгово-промышленной палаты РФ, правительства и профильных министерств Московской области, комитета по архитектуре и градостроительству региона, а также муниципальных образований. Обетом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открыл заседание председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов: «Актуальность обсуждаемой сегодня темы подчеркнул Президент Владимир Владимирович Путин на заседании Президиума Госсовета, посвященного вопросам развития инфраструктуры для жизни. Глава государства отметил, что нужно наращивать темпы ИЖС, при этом обращать особое внимание на обеспеченность земельных участков инфраструктурой. ИЖС отвечает государственным задачам не только в плане реализации национального проекта „Инфраструктура для жизни“, но и улучшения демографической ситуации. Большой дом для семьи — это мечта для многих».

Спикер регионального парламента подчеркнул, что, начиная с 2022 года две трети всего нового жилья в Подмосковье — это частные дома. И процитировал слова Губернатора региона, Андрея Юрьевича Воробьева: «Наша обязанность — создавать на территориях индивидуальной застройки качественные условия».

«Ключевой принцип, который мы должны реализовать, заключается в том, чтобы дороги и сети в таких населенных пунктах не принадлежали частному собственнику, а были в общем владении. В примерную программу Госдумы на декабрь этого года включен проект Федерального закона „О жилых комплексах, управлении общим имуществом малоэтажных жилых комплексов“. Он как раз регламентирует положения о праве собственности на общее имущество в комплексах ИЖС и дает жителям больше рычагов влияния на решения по содержанию территории и управлению общим имуществом», — сказал Игорь Брынцалов.

Следующим важным шагом председатель Мособлдумы назвал принятие стандарта проектирования и застройки ИЖС, который будет изначально предусматривать всю необходимую инфраструктуру. И в продолжение затронул тему уже застроенных территорий — существующих коттеджных поселков, садоводческих и дачных некоммерческих товариществ.

«Мы с ними разбираемся системно. Так, по поручению Президента программа „социальной газификации“ была расширена на садоводческие товарищества. В Московской области в план догазификации включено 1385 СНТ. Также мы постепенно решаем проблему изношенных, аварийных, бесхозных сетей в СНТ. Электросетевое хозяйство передается на баланс профессиональных территориальных сетевых организаций — это „Россети Московский регион“ и „Мособлэнерго“. Уже консолидировано почти 7 тысяч СНТ», — добавил спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов пожелал участникам Открытой трибуны плодотворной работы: «Мы хотим получить прямую обратную связь от жителей, застройщиков, экспертов. Понять — какие вопросы самые наболевшие, и вместе выработать эффективные, работающие на практике решения».

С приветственным словом к участникам встречи обратился Максим Фомин, первый заместитель председателя Правительства Московской области. Он поделился рассуждениями, как регион будет развиваться дальше в направлении ИЖС.

«Мы, готовясь к предложениям по внедрению новых стандартов в ИЖС, создали рабочую группу. Объехали СНТ, коттеджные поселки и в 90% случаев увидели нехватку мощностей электросетей, отсутствие дорог и интернета», — констатировал Максим Фомин.

Выступающий заметил, в этом вопросе необходимо развивать комплексное развитие территорий — механизм, который себя зарекомендовал в многоквартирном жилищном строительстве.

«Сейчас этот же механизм будем активно использовать и при строительстве ИЖС. Мы хотим строить коттеджные поселки, чтобы появлялись застройщики, которые имеют хорошую репутацию, соответствующую квалификацию, которые действительно обеспечат такие поселки всей необходимой инфраструктурой. Понимаем, что уже накопилось много проблем, которые ежегодно решаем. Но мы должны думать и о будущем», — добавил в завершение своего выступления Максим Фомин.

Александра Кузьмина, первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству — главный архитектор Московской области рассказала, что для решения проблемы необходима система градорегулирования для ИЖС, которая является самостоятельным направлением градостроительной деятельности. Для нее нужен ряд связанных между собой законодательных актов, которые позволят внедрить механизмы планирования, реализации и контроля ИЖС.

«В Стандарте постарались учесть ошибки, допущенные в загородном строительстве в предыдущие десятилетия. Они кажутся банальными только на первый взгляд — ровно до того момента, пока не столкнулся с ними лично. Ошибаться можно, врать нельзя, и сегодня мы прямо говорим о том, что хаосу в ИЖС пора положить конец. Стандарт регулирует ключевые аспекты проектирования и строительства коттеджных и дачных поселков», — отметила Александра Кузьмина.

Следующим выступил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин. Он рассказал о преимуществах централизованного водоснабжения перед бурением частных скважин и необходимости при проектировании индивидуальной жилой застройки в рамках стандарта именно его предусматривать.

«Преимущества централизованного водоснабжения: высокое качество воды и финансовая экономия, надежность и бесперебойность подачи воды, безопасность и снижение рисков загрязнения, доступность услуг и удобство пользования. Хотели предложить для включения в стандарт. При проектировании индивидуальной жилой застройки должна быть предусмотрена локация в этих границах для организации водозаборного узла, от которого будут установлены зоны санитарной охраны», — пояснил Виталий Тюрин.

Кроме этого, выступающий предложил предусматривать в стандарте ИЖС системы централизованного канализования вместо использования септика.

«У этого большое экологическое значение — это предотвращение загрязнения водоемов от неконтролируемого сброса, потому что мы сталкиваемся с множеством случаев, когда рядом протекает водный объект, есть сложившаяся жилищная застройка, а из септиков выводятся индивидуальные трубки, которые мы с муниципалитетом и с надзором выходим на рейды, тампонируем. Также предложение для включения в стандарт развития наших ИЖС кластеров обязательное наличие централизованного канализования, которое очищает хозбытовые стоки или ливневую канализацию, чтобы избежать проблем», — сказал Виталий Тюрин.

Советник министра энергетики Московской области Виталий Акуличев в своем выступлении поднял тему электроснабжения на территории ИЖС.

«Если в других регионах процент потребления электроэнергии населением не превышает 15%, максимум до 18% доходит, то в Московской области — это 25%. Более 60% из приходящих жалоб на электроснабжение приходятся как раз на ИЖС. Проблема качества электроснабжения усугубляется тем фактором, что Подмосковье занимает первое место по количеству ввода ИЖС в год. Причина перебоев электроснабжения главным образом одна — неправильно спроектирована инженерная система.

По словам докладчика, помощь электроснабжению — газификация.

«Это и помощь с точки зрения снижения затрат на технологические присоединения по электросети, и помощь самим жителям — в 9 раз падает объем потребления электроэнергии. Как следствие суммарный годовой платеж за газ и электричество снижается в три раза, — привел данные Виталий Акуличев и перешел к предложениям. — Мы должны перейти к комплексному развитию инженерных коммуникаций. Плюс технологическое присоединение должно быть уже при покупке земли. Тогда мы значительно снизим количество жалоб и улучшим качество жизни наших жителей».

Внедрение стандарта при застройке ИЖС в Подмосковье поддержали присутствующие на мероприятии депутат Госдумы Александр Якубовский и председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ефим Басин.

«Опыт Московской области в кластерном подходе к застройке малоэтажных поселков, неоценим. Будем предлагать такие проекты как пилотные для всей России», — подчеркнул Ефим Басин.

В ходе Открытой трибуны свои доклады представили главы муниципальных и городских округов.

Клин

Первым прозвучал доклад о содержании и эксплуатации объектов инфраструктуры на территории СНТ в городском округе Клин. Представила информацию глава Инна Федотова.

В округе 309 СНТ — это 74 тысячи земельных участков, на которых расположены 59 тысяч садовых домов.

«Если мы говорим о том, насколько электрифицированы СНТ, это почти 100%. Газификация. Так как основная масса СНТ в Клину находится за пределами населенных пунктов, то газифицировано сегодня всего 6%. Потому что наши СНТ не соответствуют требованиям действующего на территории Московской области закона о газификации. Следующая цифра это наличие контейнерных площадок на территории СНТ. На сегодняшний день мы покрыли 78% СНТ. Что касается ливневой канализации, здесь вообще глобальная проблема — 12% СНТ всего покрыто такими инженерными сооружениями», — привела данные Инна Федотова.

В связи с этим глава Клина выступила с предложениями — упростить процедуру оформления земли под контейнерные площадки на муниципальной земле за пределами СНТ, рассмотреть возможность внести изменения в 217-ФЗ в части упрощения проведения общих собраний и предложения о возврате неосвоенных земельных участков в границах СНТ с целью размещения объектов инженерной инфраструктуры. Кроме этого, рекомендовать разработать единый административный регламент по консолидации электросветового имущества.

Раменское

Следующим выступил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев: «В Раменском муниципальном округе 532 СНТ, 330 тысяч человек проживает. А летом численность иногда возрастает и до 1 миллиона человек. У нас есть нехватка мощностей по теплу, воде и электроэнергии. За 2024 год поступило 1600 жалоб, с начала этого года — 1200. Есть вопросы с нехваткой контейнерных площадок. Их мы постепенно решаем. За прошлый год мы выполнили модернизацию 150 контейнерных площадок. В этом году делаем еще 58. У нас самая протяженная улично-дорожная сеть в Московской области. В СНТ и ДНТ она составляет 1800 км. Постоянно поступают жалобы по состоянию улично-дорожной сети».

Эдуард Малышев добавил: «Мы поддерживаем со стороны муниципалитета стандартизацию новой ИЖС, так как наш округ в этом плане особенно развит и количество обращений от наших жителей, проживающих в таких поселках, значительны».

Руза

Александр Горбылев, глава Рузского на примере своего муниципального округа поднял вопрос хаотичной индивидуальной застройки и «нарезки» участков.

«Хаотичная застройка снижает не только качество жизни, но и рентабельность соответствующих проектов. Люди, которые в такого рода проекты вкладываются, теряют деньги и ресурсы. Зачастую такого рода проблемы становятся и проблемами органов публичной власти. Люди начинают жаловаться, выходят соответствующие контролирующие органы. И здесь всегда органы публичной власти задаются вопросом: что делать с такого рода нарушениями?», — озвучил проблематику Александр Горбылев.

Кроме этого, по словам главы Рузского, хаотичная и неконтролируемая застройка создает значительные экологические риски: загрязнение воздуха и воды, разрушение экосистем, а также ухудшение микроклимата. И инфраструктурные риски, что может привести к ситуации невозможности проезда к земельному участку без использования чужого земельного участка.

«Поэтому стандарты необходимо внедрять, застройщиков необходимо структурировать по их качеству, ответственности, по отношению к своим приобретателям ИЖС. И двигаться в этом направлении представляется крайне важным», — завершил выступление Александр Горбылев.

В ходе открытой трибуны от жителей поступили вопросы. Все они будут проработаны, ответы и разъяснения будут опубликованы на официальном сайте Мособлдумы.

